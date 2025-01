McKinley x Denali: por que nome de montanha nos EUA mudou com Trump?

O republicano Donald Trump assinou uma série de decretos no primeiro dia de seu segundo mandato como presidente dos Estados Unidos. Em uma das decisões, Trump anunciou a mudança no nome de uma montanha no estado do Alasca.

Novo nome já foi utilizado antes

A nomenclatura da montanha é motivo de debate há mais de 100 anos. Segundo o National Park Services (NPS), responsável pela gestão dos parques nacionais dos Estados Unidos, o nome da montanha cujo pico está a 6.190 metros de altura é disputado desde a criação do parque.

Em 1916, defensores da fundação de um parque nacional na região fizeram um apelo às autoridades em relação ao nome do local. Segundo os registros do NPS, Charles Sheldon, um dos principais ativistas na causa, lutava para que a montanha no parque fosse nomeada "Denali", termo que significa "grande" no vocabulário nativo local.

A sugestão, no entanto, não foi aceita pela Comissão de Engenharia do Alasca. Na ocasião, o termo "Monte McKinley" como nome oficial para a montanha surgiu após um artigo publicado no New York Sun em 1897 pelo garimpeiro William Dickey, admirador de William McKinley, presidente eleito à época. Apesar de não ter relação com o Alasca, o nome sugerido ganhou popularidade após o assassinato do presidente, em 1901, e foi adotado oficialmente. "[...] O novo título não foi recebido com bons olhos por todos, especialmente por moradores da região de ancestralidade athabascan [povo originário do Alasca]", relata o NPS.

Em 1975, o governo do Alasca solicitou oficialmente a alteração do nome para Monte Denali. No entanto, representantes de Ohio, estado natal de McKinley, bloquearam a ação no Congresso. Em 1980, a Lei de Conservação de Terras de Interesse Nacional do Alasca (Alaska National Interest Lands Conservation Act, em inglês) mudou o nome do parque para "Denali National Park and Preserve", em iniciativa que demonstrou o desejo da população em manter vivas as tradições locais.

Em 2015, o então presidente Barack Obama restaurou oficialmente o nome da montanha para Monte Denali. Segundo a decisão recente de Trump, divulgada no documento "Restaurando Nomes que Honram a Grandeza Americana", disponível no site oficial da Casa Branca, a medida de Obama foi "uma afronta à vida do presidente McKinley, às suas realizações e ao seu sacrifício". Trump assinou, então, o decreto que retoma o nome antigo da montanha.

Apesar da alteração no nome da montanha, o parque nacional permanecerá com a mesma nomenclatura. "A área do parque nacional ao redor do Monte McKinley manterá o nome Parque Nacional e Reserva Denali", explica o documento. Segundo a ordem divulgada pela Casa Branca, o prazo para que o nome seja alterado para Monte McKinley é de 30 dias a partir da assinatura presidencial.

Monte Denali, renomeado para Monte McKinley, no Alasca. Pico está a mais de 6 mil metros de altura Imagem: Divulgação/National Park Services

Decisão aproxima Trump da imagem de McKinley

William McKinley foi o 25º presidente dos Estados Unidos, à frente do cargo entre 1897 e 1901. O político liderou o país na Guerra Hispano-Americana, em 1898. "Sob sua liderança, os Estados Unidos desfrutaram de um rápido crescimento econômico e prosperidade, incluindo uma expansão dos ganhos territoriais para a nação", relata o documento divulgado pelo governo norte-americano.

A atuação de McKinley na economia e o controle de novas terras são exaltados por Trump. As tarifas adotadas por McKinley tinham como objetivo, segundo a Casa Branca, promover a indústria nacional e a presença dos Estados Unidos ao redor do mundo, com a tomada de controle das Filipinas, de Cuba e de Porto Rico.

William McKinley foi presidente dos EUA entre 1897 e 1901 Imagem: Divulgação/The White House

McKinley morreu em ataque a tiros em 1901. O então presidente estava na Exposição Pan-Americana de Buffalo, em Nova York, quando foi atingido por dois tiros, morrendo oito dias depois.