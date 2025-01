Avaliação do governo Lula piora e maioria acha que governo errou sobre Pix, mostra pesquisa Genial/Quaest

SÃO PAULO (Reuters) - A avaliação e a aprovação do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva pioraram em janeiro na comparação com dezembro, e o destaque das notícias negativas ficou com o episódio envolvendo o Pix, em que a maioria acha que o governo errou mais do que acertou, mostrou pesquisa Genial/Quaest nesta segunda-feira.

De acordo com o levantamento, realizado pelo instituto Quaest e encomendado pela Genial Investimentos, a avaliação negativa do governo foi a 37%, ante 31% em dezembro, enquanto aqueles que têm uma visão positiva foram para 31%, em comparação com 33% no mês passado. A avaliação regular teve queda para 28%, ante 34%.

A margem de erro da pesquisa é de 1 ponto percentual.

Principal reduto eleitoral de Lula, o Nordeste registrou a maior queda na avaliação positiva por regiões, passando para 37%, em comparação com 48% em dezembro.

Em relação ao trabalho que Lula vem fazendo em seu terceiro mandato, a aprovação caiu para 47% em janeiro, ante 52% no mês passado, enquanto a desaprovação foi a 49%, em comparação com 47%. A aprovação ficou abaixo do índice de desaprovação numericamente pela primeira vez em seu mandato atual.

Também aumentou a parcela dos que acham que o Brasil está indo na direção errada, 50%, ante 46% na pesquisa anterior, enquanto caiu para 39% a parcela dos que avaliam que o país está no caminho certo, em comparação com 43%.

Já a avaliação da economia pouco se alterou, mas em patamares ruins. Para 39%, a economia piorou nos últimos 12 meses, ante 40% em dezembro, enquanto ela melhorou para 25% (ante 27%) e ficou na mesma para 32% (ante 30%).

Os alimentos foram destaque negativo, com 83% dos entrevistados afirmando que os preços nos mercados aumentaram no último mês, ante 78% em dezembro.

Os altos preços dos alimentos passaram a ser uma prioridade para o governo Lula, que anunciou que buscará medidas para reverter essa elevação.

No domingo, em vídeo divulgado no Instagram, Lula voltou a repetir fatores que pressionam os preços dos alimentos -- como a alta do dólar e seu impacto sobre produtos que são exportados, seca e excesso de chuvas, o aumento do poder de compra das pessoas -- e disse que o governo fará quantas reuniões forem necessárias para encontrar uma solução.

"Vamos fazer muitas reuniões com atacadistas, com donos de supermercado, com produtores, para que a gente encontre uma solução para garantir que a comida chegue mais barata, de acordo com o seu poder de compra. É isso que nós estamos trabalhando muito", disse Lula numa horta da Granja do Torto.

Já o episódio envolvendo uma norma da Receita Federal que estabeleceu novos valores para o monitoramento de movimentações financeiras por meio do Pix, posteriormente revogada, foi destaque entre as notícias negativas para o governo, com 11% citando o tema na pesquisa.

No dia 15 de janeiro, o governo revogou a instrução normativa da Receita, mas o episódio criou uma onda de notícias falsas acusando o governo de fazer o monitoramento para cobrar impostos sobre os pagamentos por Pix.

Para 66%, o governo errou mais na polêmica do Pix, em comparação com apenas 19% que acharam que ele acertou mais. Para 5% o governo acertou e errou na mesma proporção e 10% não souberam ou não quiseram responder.

No geral, 43% dos entrevistados têm visto mais notícias negativas sobre o governo, ante 41% em dezembro, enquanto 28% têm visto notícias mais positivas (ante 32%) e 25% não têm ouvido notícias (ante 23%).

A Quaest entrevistou 4.500 pessoas de forma presencial entre os dias 23 e 26 de janeiro.

(Por Alexandre Caverni)