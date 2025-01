Israel anuncia libertação de seis reféns do Hamas nesta semana

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, anunciou na noite deste domingo que as negociações com o Hamas estavam desbloqueadas, facilitando a libertação de três reféns na próxima quinta-feira e outros três no sábado, e que os deslocados da Faixa de Gaza vão ser autorizados a retornar para o norte do território.

"Após negociações intensas e determinadas, Israel recebeu do Hamas uma lista com a situação de todos os reféns" (vivos ou mortos) que poderiam ser libertados na primeira fase do acordo, informou o premier.

Israel vai autorizar a partir da manhã desta segunda-feira "a passagem dos habitantes da Faixa de Gaza para o norte", acrescentou o gabinete de Netanyahu.

© Agence France-Presse