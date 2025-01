Brasileira que sumiu após pedir socorro em live foi achada na África do Sul

A brasileira Caroline Amanda, que estava desaparecida na África do Sul e chegou a pedir socorro durante uma transmissão ao vivo no Instagram, neste sábado (25), foi encontrada.

O que aconteceu

Caroline foi achada consciente, mas está com a perna esquerda imobilizada e hematomas nas mãos e nos braços. No perfil de uma agência de intercâmbio e viagens no Instagram, uma mulher chamada Beatriz disse ter conversado com a brasileira por telefone. Segundo ela, Caroline está acompanhada de um representante da embaixada brasileira no país e de equipes de busca.

Jovem está abalada emocionalmente. A agência de viagens informou ainda que tenta transferi-la para um hospital e que estão providenciando uma passagem aérea para que ela retorne ao Brasil o "mais urgente possível". Não há detalhes sobre onde Carolina estava, nem com quem, e quando foi localizada.

O UOL entrou em contato com o Itamaraty, a Embaixada do Brasil em Pretória e com o Ministério da Igualdade Racial, que acompanham o caso. Se houver resposta, o texto será atualizado.

Caroline abriu uma live no Instagram para pedir ajuda. Naquele momento, ela estava em um shopping em Rivônia, na cidade de Johannesburgo.

A brasileira disse que estava sendo vítima de violência física e sexual. Logo depois a transmissão saiu do ar.

Caroline relatou que estava machucada. "Ela conseguiu dizer ainda que está com a perna esquerda quebrada, está sendo torturada e afirma que vão matar ela", disse a cantora Nara Couto em sua rede social.

A ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, afirmou acompanhar o caso. Ela informou em sua rede social que entrou em contato com o Itamaraty. A Embaixada do Brasil em Pretória também foi acionada.

Caroline Amanda é consultora em saúde e educação sexual e trabalha há seis anos para dar apoio e educar sexualmente pessoas que menstruam, principalmente as negras. Ela é criadora da comunidade Yoni das Pretas, uma plataforma de educação para o bem-estar íntimo e sexual da mulher negra.