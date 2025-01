'Trilhos sumiram, virou rio': veja estragos em estação do Metrô após chuvas

Invadida por uma enxurrada durante as chuvas desta sexta-feira (24), a estação Jardim São Paulo-Ayrton Senna, na linha 1-Azul do Metrô, ficou enlameada, e os trilhos, cobertos por água.

O que aconteceu

Grande volume de chuva tomou conta do espaço. Correntes de água entraram pela estação, avançaram até a metade das catracas e chegaram à plataforma. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram uma "cachoeira" escorrendo pelas escadas que dão acesso ao local onde os trens circulam.

Depois que a água baixou, os estragos ficaram evidentes. Lama, sujeira e estruturas danificadas foram filmadas por diretores do Sindicato dos Metroviários e equipes que estão no local trabalhando na recuperação da estação.

"Terrível, terra arrasada", diz uma pessoa que filma os trilhos cobertos por água. Segundo metroviários, a lama chegou à altura do terceiro trilho, pelo qual passa a energia elétrica. "Os trilhos sumiram, virou um rio", completa.

Sala de operação foi destruída. Outro vídeo mostra a SSO (Sala de Supervisão Operacional) ainda com água no chão, com lama sobre mesas e cadeiras. "Provavelmente não se aproveitará nada", disse outro metroviário. O espaço é onde ficam os equipamentos de controle de escadas e de monitoramento e comunicação com os passageiros.

A estação Jardim São Paulo está fechada para limpeza. Em nota, o Metrô de São Paulo informou que equipes de manutenção trabalham na drenagem da água na via e no restabelecimento dos equipamentos.

Neste sábado (25), a linha 1-Azul funciona entre as estações Jabaquara e Santana. O trecho entre Tucuruvi e Jardim São Paulo é atendido pelos ônibus gratuitos do sistema Paese.