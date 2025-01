Profundamente preocupados, diz Israel sobre últimas crianças reféns em Gaza

O Exército de Israel afirmou estar muito preocupado com a situação das duas últimas crianças mantidas reféns na Faixa de Gaza. Os meninos são de uma família de origem argentina.

O que aconteceu

Kfir e Ariel Bibas, de 2 e 5 anos, foram sequestradas com a mãe em 7 de outubro de 2023 no sul de Israel. "Israel exige o retorno (...) de Shiri Bibas e de seus filhos, cujo destino nos deixa profundamente preocupados", afirmou o contra-almirante Daniel Hagari em uma declaração televisionada.

Kfir, sequestrado aos 9 meses, chegou a ser dado como morto pelo Hamas. No entanto, agora está na lista de reféns a serem libertados.

Segundo as autoridades israelenses, houve diversas tentativas de obter informações sobre o paradeiro da família. O porta-voz Daniel Hagari afirmou que "todos os esforços possíveis estão sendo feitos para garantir a segurança dos reféns e informar suas famílias".

No acordo de cessar-fogo, a família Bibas foi incluída na lista de 33 reféns a serem libertados na primeira fase. Segundo o Jerusalem Post, a libertação deve ocorrer nos próximos dias, após um ano e três meses de cativeiro. O acordo prevê também a troca de reféns por prisioneiros palestinos, um ponto central das negociações.

A história de Kfir ganhou destaque global, com manifestações de solidariedade e campanhas por sua libertação. Segundo o New York Post, as imagens do menino e o irmão, Ariel, como os reféns mais jovens do conflito chamaram atenção tanto em Israel quanto no exterior.

Jovens libertadas

Karina Ariev, Daniella Gilboa, Naama Levy e Liri Albag foram libertadas no sábado Imagem: Reprodução/Bring Them Home

Quatro jovens israelenses foram libertadas neste sábado (25). Ainda hoje, Israel deverá libertar cerca de 200 prisioneiros palestinos.

Liri Albag, Karina Ariev, Daniella Gilboa e Naama Levy cumpriam o serviço militar na fronteira com a Faixa de Gaza quando foram sequestradas. A ação foi gravada pelos agressores. Outras três soldados foram sequestradas com elas: Agam Berger, que permanece na Faixa de Gaza; Noa Marciano, cujo corpo foi repatriado; e Ori Megidish, libertada pelo Exército em outubro de 2023.

Relembre o caso

Câmeras de segurança registraram o momento em que a família foi levada sob a mira de armas. As imagens, amplamente compartilhadas, mostram Shiri Bibas tentando acalmar Ariel, de 4 anos, enquanto carregava Kfir nos braços.

Segundo as autoridades israelenses, o vídeo foi analisado como prova de que a família estava viva imediatamente após o ataque. "Ver essas imagens é devastador, mas nos dá esperanças de que eles possam ser resgatados com vida", declarou Daniel Hagari, porta-voz do Exército de Israel. As imagens mostram Shiri segurando Ariel e Kfir, enquanto são escoltados por homens armados até um veículo.

As condições de cativeiro permaneceram um mistério, até que o Hamas anunciou em novembro de 2024 que eles teriam morrido em bombardeios israelenses, uma informação depois desmentida. O vídeo gerou grande comoção ao mostrar a mãe protegendo seus filhos com um lençol, enquanto Ariel, de cabelos ruivos, tentava se manter próximo a ela.