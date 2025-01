Prouni 2025: inscrições para bolsas começam hoje (24); veja como participar

Do UOL, em São Paulo

O Ministério da Educação abriu as inscrições nesta sexta-feira (24) para o Programa Universidade para Todos (Prouni) referente ao primeiro semestre de 2025.

O que aconteceu

As inscrições são feitas no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior (clique aqui). O prazo é até 23h59 de 28 de janeiro (no horário de Brasília).

O programa oferece bolsas integrais (100%) ou parciais (50%) em instituições de educação superior privadas. Para se inscrever, o candidato precisa seguir os seguintes critérios:

Ter completado o ensino médio;

Participado das edições do Enem de 2024 e/ou 2023; obtido, no mínimo, 450 pontos no exame; e tirado nota maior do que zero na redação;

Quem realizou o Enem como "treineiro" não pode participar da seleção.

Além disto, é necessário atender a pelo menos uma das seguintes condições:

Ter feito o ensino médio integralmente em escola da rede pública;

Ter feito o ensino médio integralmente em instituição privada na condição de bolsista integral da respectiva instituição;

Ter feito o ensino médio parcialmente em escola da rede pública e parcialmente em instituição privada na condição de bolsista integral da respectiva instituição;

Ter feito o ensino médio parcialmente em escola da rede pública e parcialmente em instituição privada na condição de bolsista parcial da respectiva instituição;

Ter feito o ensino médio integralmente em instituição privada na condição de bolsista parcial da respectiva instituição ou sem a condição de bolsista;

Ser uma pessoa com deficiência na forma prevista na legislação;

Ser professor da rede pública de ensino, exclusivamente para concorrer aos cursos de licenciatura e pedagogia, destinados à formação do magistério da educação básica. Neste último caso, não é aplicado o limite de renda exigido aos demais candidatos.

Para as bolsas integrais, é necessário que a renda familiar bruta mensal por pessoa não exceda o valor de 1,5 salário mínimo. Para as bolsas parciais, a renda familiar bruta mensal por pessoa não deve exceder o valor de três salários mínimos.

Cursos com mais ofertas de bolsas. Administração (27.101); Pedagogia (22.947); Direito (22.746); Ciências Contábeis (14.800); e Educação Física (13.639).

Ao todo são 338.444 bolsas em 403 cursos de 1.031 instituições privadas. A divisão de bolsas conta com 203.539 integrais e 134.905 parciais.

Cronograma Prouni 2025