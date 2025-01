Membro do BCE sugere criação de euro digital como resposta à promoção de criptomoedas por Trump

FRANKFURT (Reuters) - Os bancos da zona do euro precisam de um euro digital para responder ao movimento do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para promover stablecoins, um tipo de criptomoeda normalmente atrelada ao dólar, disse o membro do Conselho do Banco Central Europeu Piero Cipollone nesta sexta-feira.

Trump disse que "promoverá o desenvolvimento e o crescimento de stablecoins legais e legítimas apoiados pelo dólar em todo o mundo" como parte de uma estratégia mais ampla que ele esboçou em um decreto emitido na quinta-feira.

Cipollone disse que isso ajudará a atrair ainda mais clientes para longe dos bancos e fortalecerá o argumento de que o BCE deve lançar sua própria moeda digital em resposta.

"Acho que a palavra-chave aqui (no decreto de Trump) é mundial", disse Cipollone em uma conferência em Frankfurt. "Essa solução, todos vocês sabem, desintermedia ainda mais os bancos, pois eles perdem taxas, perdem clientes... É por isso que precisamos de um euro digital."

As stablecoins funcionam de forma semelhante aos fundos do mercado monetário, pois oferecem exposição a taxas de juros de curto prazo em uma moeda oficial - quase sempre o dólar.

Um euro digital, por outro lado, seria essencialmente uma carteira online garantida pelo BCE, mas operada por empresas como bancos.

Ele permitiria que as pessoas, mesmo aquelas que não têm uma conta bancária, fizessem pagamentos. As participações provavelmente seriam limitadas a alguns milhares de euros e não seriam remuneradas.

Os bancos têm expressado preocupação de que um euro digital esvaziaria seus cofres à medida que os clientes transferissem parte de seu dinheiro para a segurança de uma carteira garantida pelo BCE.

O BCE está atualmente estudando como um euro digital funcionaria na prática, mas só tomará uma decisão final sobre seu lançamento quando os parlamentares europeus aprovarem a legislação sobre o assunto.

O decreto de Trump também proibiu o Federal Reserve de emitir sua própria moeda digital

(Por Francesco Canepa)