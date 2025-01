EUA vendem 164,8 mil t de trigo da safra 2024/25 na semana, revela USDA

São Paulo, 24 - Exportadores dos Estados Unidos relataram vendas de 164,8 mil toneladas de trigo da safra 2024/25, na semana encerrada em 16 de janeiro, já descontados os cancelamentos, informou nesta sexta-feira, 24, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA). O volume representa recuo de 68% ante a semana anterior e perda de 52% em relação à média das quatro semanas prévias.Os principais compradores foram México (57,5 mil t), Japão (49,2 mil t), Filipinas (15 mil t), Jamaica (12,5 mil t) e Honduras (11,1 mil t).Para a safra 2025/2026, 50,5 mil toneladas foram vendidas. Os principais compradores foram Filipinas (33 mil t), Japão (14 mil t), México (3 mil t) e Peru (500 t).O total vendido, de 215,3 mil t, ficou mais perto do piso das estimativas de analistas, que previam a comercialização de 200 mil toneladas a 600 mil toneladas.As exportações da semana alcançaram 201,3 mil toneladas, alta de 2% em comparação com a semana anterior, mas 41% abaixo da média das últimas quatro semanas. Os principais destinos foram Coreia do Sul (55 mil t), México (46,1 mil t), Japão (35,6 mil t), Honduras (30,7 mil t) e Taiwan (25,4 mil t).