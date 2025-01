EUA: polícia realiza primeiras operações para expulsar imigrantes sem documentos

A administração Trump anuncia o início de sua política de expulsão em massa de migrantes. Essa era uma das grandes promessas de campanha do novo presidente dos Estados Unidos. Na quinta-feira (23), três dias após sua posse, a polícia anti-imigração ICE iniciou as primeiras operações contra imigrantes sem documentos.

David Thomson, correspondente da RFI em Miami

As primeiras abordagens foram realizadas nas primeiras horas da manhã em Boston e Chicago por unidades de elite da ICE, a temida polícia anti-imigração. A escolha dessas duas cidades não foi por acaso, pois elas são "cidades santuário", ou seja, prefeituras democratas que se recusam a colaborar com a polícia federal na busca por migrantes. A ICE pretende caçar os ilegais até nos locais de trabalho, escolas e igrejas.

"Isso seria inadmissível e reprovável", afirmou o prefeito de Chicago, Brandon Johnson, que se recusa a se intimidar. Afinal, Tom Homan, o homem nomeado por Donald Trump como o "czar das Fronteiras", ameaçou processar o prefeito caso ele impedisse a execução dessas expulsões em massa.

De qualquer forma, essas primeiras operações não têm como alvo famílias, mas sim indivíduos condenados e procurados por crimes graves. Ao visar redutos democratas pró-imigração e ao prender imigrantes sem documentos condenados, a administração Trump, atua em duas frentes ao mesmo tempo, buscando demonstrar que essa política anti-imigração tem como principal objetivo garantir a segurança dos cidadãos americanos.

Cerca de 538 migrantes ilegais foram presos e centenas foram expulsos durante essa operação em massa, anunciou a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt. "A administração Trump prendeu 538 migrantes criminosos ilegais", disse ela em uma mensagem publicada na noite de quinta-feira no X (antigo Twitter), acrescentando que "centenas" foram deportados em aviões militares.

Contestação do direito do solo suspensa por um juiz

Outro aspecto muito controverso dessa política do novo governo contra a imigração é a contestação do direito do solo ordenada por Donald Trump. Seu decreto, assinado no dia de sua posse, já foi temporariamente suspenso por um juiz federal de Seattle, que considera o ato "manifestamente anticonstitucional".

O direito do solo, ou seja, a obtenção automática da nacionalidade americana ao nascer no território dos Estados Unidos, é garantido pela 14ª Emenda da Constituição. Esse princípio fundamental está em vigor há mais de 150 anos nos Estados Unidos.

Sua revogação promete uma longa batalha judicial. Vinte e dois estados americanos e dezenas de organizações já entraram com ações para contestar o decreto, mas o objetivo político já foi alcançado por Donald Trump, que cumpriu sua promessa perante sua base eleitoral, ao afirmar que acabaria com o que ele chama de "turismo de nascimento".