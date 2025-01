Papa denuncia "crise da verdade" em mensagem sobre IA ao fórum de Davos

Por Joshua McElwee

CIDADE DO VATICANO (Reuters) - O papa Francisco pediu nesta quinta-feira aos líderes políticos, econômicos e empresariais do Fórum Econômico Mundial em Davos que mantenham uma supervisão rigorosa do desenvolvimento da inteligência artificial, alertando que a tecnologia pode exacerbar uma crescente "crise da verdade".

Em uma mensagem escrita lida para a reunião anual na cidade turística suíça que está parcialmente focada na IA este ano, o pontífice elogiou as habilidades da tecnologia, mas disse que ela também levanta "preocupações críticas" sobre o futuro da humanidade.

"Os resultados que a I.A. pode produzir são quase indistinguíveis daqueles dos seres humanos, levantando questões sobre seu efeito na crescente crise da verdade no fórum público", disse Francisco.

"Para navegar pelas complexidades da IA, os governos e as empresas precisam exercer a devida diligência e vigilância", afirmou ele na declaração lida em seu nome na reunião de Davos pelo cardeal Peter Turkson, uma autoridade do Vaticano.

Francisco, líder da Igreja Católica com 1,4 bilhão de membros desde 2013, tem se concentrado em questões éticas relacionadas à inteligência artificial nos últimos anos.

Ele falou sobre a tecnologia na cúpula do Grupo dos Sete, na Itália, em junho passado, e disse que as pessoas não devem deixar que os algoritmos decidam seu destino.

O papa também foi vítima de uma foto deepfake viral no início de 2024, criada por um programa gerador de imagens, que parecia mostrá-lo vestindo um casaco branco até o tornozelo.

(Reportagem de Joshua McElwee)