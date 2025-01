Casa que resistiu a incêndio não fica em Los Angeles e nem é de pastor

Publicações que circulam nas redes sociais enganam ao compartilhar imagens de uma casa e afirmar que ela foi a única a resistir aos incêndios que atingiram a cidade de Los Angeles (EUA). Os posts ainda dizem que a residência pertence a um pastor, levando a crer que uma intervenção divina seria a explicação para o caso.

As imagens são verdadeiras, mas a casa fica localizada no Havaí e não sofreu danos após incêndios destruírem a região em 2023. A residência pertence a um casal, sem qualquer ligação com alguma religião.

O que diz o post

A publicação traz o seguinte texto: "Fogo destrói tudo em Los Angeles, exceto a casa do único pastor da cidade. Foi a mão de Deus".

Em seguida, são exibidas imagens de uma casa, a única de pé nas redondezas em meio a um cenário de devastação. Não há qualquer menção sobre o local ou a data de registro das cenas.

Por que é falso

Casa que resistiu a incêndio fica no Havaí. Por meio de uma busca reversa (veja abaixo), verifica-se que a residência não fica em Los Angeles, mas sim na ilha de Maui, no Havaí. De fato, o local foi o único que permaneceu intacto em meio à destruição causada por um incêndio que atingiu a área em 2023. As imagens viralizaram e chamaram a atenção da imprensa local (aqui, em inglês) e internacional (aqui, aqui e aqui, em inglês).

Imagem: Reprodução

Imóvel não pertence a pastor. Os proprietários da casa são a pintora e desenhista Dora Atwater Millikin e seu marido, o ex-gerente do mercado financeiro Trip Millikin - e não um pastor, como alegam as peças desinformativas. Ela explicou ao jornal Honolulu Civil Beat que ambos visitavam familiares no Massachussets quando o incêndio começou. O casal comprou o imóvel, construído há cerca de cem anos, em 2021 e logo tratou de reformá-lo, já que ele era todo em madeira. Segundo Dora, as obras nunca tiveram o intuito de reforçar a estrutura da residência contra um eventual incêndio.

Residência fica na cidade de Lahaina. Por meio de uma pesquisa no Google Street View, é possível encontrar a localização exata da casa, que fica no número 271 da Front Street (aqui e abaixo). A imagem do aplicativo é de 2019, mas bate com uma foto cedida por Trip ao jornal Honolulu Civil Beat da época em que comprou a casa e reproduzida abaixo.

Imagem: Reprodução/Google Street View

Imagem: Reprodução/Trip Millikin/Honolulu Civil Beat

Pedras em torno da casa explicariam isolamento. Um dos fatores que mais contribuíram para ajudar a preservar a residência das chamas foi a colocação de uma espécie de cinturão de pedras no seu entorno. Trip contou que a ideia original era a de evitar o acúmulo de água, facilitando o escoamento, e também proteger a residência dos cupins.

Califórnia sofre com onda de incêndios. Ontem (22), um novo incêndio florestal na região da cidade de Los Angeles obrigou mais de 30 mil moradores a deixarem suas casas. O estado norte-americano ainda se recupera de duas semanas de chamas intensas (aqui).

Este conteúdo também foi checado por Aos Fatos.

Sugestões de checagens podem ser enviadas para o WhatsApp (11) 97684-6049 ou para o email uolconfere@uol.com.br.

Siga também o canal do UOL Confere no WhatsApp. Lá você receberá diariamente as checagens feitas pela nossa equipe. Para começar a seguir, basta clicar aqui e ser redirecionado.

5 dicas para você não cair em fake news