França realizará cúpula com Egito e Jordânia sobre Gaza

O presidente francês Emmanuel Macron anunciou neste sábado (5) uma cúpula trilateral sobre a situação em Gaza com seu homólogo egípcio Abdel Fatah al Sisi e o rei Abdullah II da Jordânia durante sua visita ao Egito na segunda e terça-feira.

Após dois meses de uma trégua frágil entre o Hamas e Israel, o exército israelense retomou em 18 de março sua ofensiva militar na Faixa de Gaza.

"Em resposta à emergência em Gaza e como parte da visita que estou prestes a fazer ao Egito a convite do presidente al Sisi, realizaremos uma cúpula trilateral com o presidente egípcio e o rei da Jordânia", disse ele na rede social X.

Macron chegará ao Cairo no domingo à noite e se reunirá com seu par egípcio na segunda-feira. A cúpula trilateral será realizada no mesmo dia na capital egípcia, de acordo com o Palácio do Eliseu.

O presidente francês viajará na terça-feira para a cidade de Arich, a 50 km da Faixa de Gaza, para se reunir com autoridades humanitárias e de segurança.

