Única aprova escolha de André Corrêa do Lago como presidente da COP 30

São Paulo, 22 - A União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia (Unica) aprovou a escolha do embaixador André Corrêa do Lago como presidente da COP 30, a ser realizada em Belém do Pará."Além de ser o responsável pelo sucesso da declaração do acordo dos ministros do G20 no Brasil no ano passado, como embaixador do país na Índia entre os anos de 2018 e 2023 foi o principal articulador das negociações para que os indianos criassem a política de uso do etanol em veículos, a exemplo da experiência brasileira", disse a entidade em nota divulgada nesta quarta-feira, 22."Sua vasta experiência em temas relacionados aos desafios das mudanças do clima não deixa dúvidas de que a liderança de André Corrêa do Lago trará excelentes resultados à COP do Brasil", completou a Unica.