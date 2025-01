Trump manda fechar programas de diversidade e inclusão

Donald Trump ordenou às agências públicas de diversidade, inclusão e equidade que fechem suas operações e coloquem os funcionários em licença remunerada a partir do final do dia de hoje.

O decreto também ordena que órgãos do governo e instituições que recebam fundos federais, como universidades privadas, encerrem seus programas de diversidade.

No texto da medida, Trump diz que instituições de ensino adotam "preferências perigosas, degradantes e imorais baseadas em raça e sexo sob o pretexto de diversidade, equidade e inclusão".

Após a eleição de Trump, empresas privadas americanas, como a Meta e o McDonald', também vêm reduzindo ou abandonando suas iniciativas de diversidade.

Agências públicas e não governamentais e programas no Brasil que recebem fundos do governo americano para políticas de inclusão devem ser afetados pelas novas diretrizes impostas pela gestão Trump.

Trump ouve sermão e ataca bispa

Trump atacou a bispa Mariann Edgar Budde, da Igreja Episcopal Americana, que pediu "misericórdia" ao presidente americano, durante a primeira missa de que Trump participou depois da posse, na manhã de terça.

"A suposta bispa é uma esquerdista radical que odeia Trump. Ela teve um tom desagradável, foi pouco convincente e pouco inteligente", escreveu o presidente na rede social Truth.

Ele também exigiu um pedido de desculpas da bispa, a quem acusa de espalhar medo entre os migrantes e as pessoas LGBTQ+.

No sermão de terça, Budde pediu ao republicano que "tenha misericórdia, por aqueles cujos filhos temem que seus pais sejam levados embora, e que ajude aqueles que estão fugindo de zonas de guerra e perseguição".

A fala foi uma referência a medidas contra imigrantes anunciadas por Trump.

Estados americanos contra-atacam

22 estados americanos, além das cidades de San Francisco e Washington DC, entraram na Justiça contra o decreto de Donald Trump que ordena agências federais a negar a cidadania americana a bebês nascidos nos EUA, filhos de imigrantes sem visto ou de pessoas com visto de permanência temporária, como estudantes e turistas.

"Ele não pode reescrever a Constituição", disse Matt Platkin, procurador-geral de Nova Jersey.

Trump justificou a medida dizendo que o direito à cidadania para bebês nascidos nos EUA, garantida pela 14ª Emenda, não se aplica a filhos de não cidadãos.

A interpretação, no entanto, contraria a jurisdição de mais de 100 anos sobre o assunto, que abre exceção apenas para filhos de diplomatas credenciados.

Outros decretos assinados por Trump também estão sendo contestados na Justiça, entre eles o de criação do Departamento de Eficiência do Governo, liderado pelo bilionário Elon Musk, e o que permite o relaxamento das regras para demissão de funcionários públicos.

Israel ataca Cisjordânia e mata 10

Três dias após o começo do cessar-fogo na Faixa de Gaza, Israel iniciou um grande ataque a um acampamento de refugiados em Jenin, a terceira maior cidade da Cisjordânia.

Pelo menos dez palestinos foram mortos e 40, feridos, incluindo dois médicos e três enfermeiros, segundo o Ministério da Saúde palestino.

A ofensiva também ocorre um dia após Donald Trump ter suspendido sanções impostas recentemente por Biden a colonos israelenses que atacaram vilarejos palestinos.

Anwar Rajab, um porta-voz das forças de segurança palestinas, disse que as forças israelenses "abriram fogo contra civis".

Benjamin Netanyahu afirmou que o objetivo da operação é reforçar a segurança na Cisjordânia, ocupada por Israel em 1967.

Atualmente, cerca de 700 mil colonos judeus vivem na Cisjordânia, em cerca de 160 assentamentos considerados ilegais por várias resoluções da ONU - interpretação com a qual Israel não concorda, alegando laços históricos e bíblicos dos judeus com a área.

Avós da Praça de Maio encontram mais um neto

As Avós da Praça de Maio anunciaram ter encontrado a neta número 139, filha de um casal de militantes de esquerda desaparecido em 1977, durante a ditadura militar argentina.

Os pais foram vistos pela última vez no centro de detenção e extermínio Club Atlético, em Buenos Aires. O nome da neta não foi revelado.

Ela nasceu entre janeiro e fevereiro de 1978 e tem dois irmãos por parte de pai. Em dezembro, foi anunciado o encontro do neto número 138.

Segundo a organização, ainda há cerca de 300 netos cujo paradeiro é desconhecido. Eles foram tomados de suas mães, quando elas estavam detidas pelo regime, e entregues a outras famílias.

Incêndio em hotel na Turquia mata 76

A polícia da Turquia prendeu nove pessoas, incluindo o dono do hotel, como parte da investigação sobre o incêndio em um resort de ski que deixou 76 pessoas mortas e 51 feridas na madrugada de ontem.

234 pessoas estavam hospedadas no Grand Kartal Hotel, em Bolu, na alta temporada, quando o fogo começou. Os bombeiros levaram 12 horas para apagar as chamas.

A causa do acidente ainda não foi identificada. Segundo o governador de Bolu, Abdulaziz Aydin, há relatos de que o fogo começou no restaurante do hotel, no quarto andar, e depois se espalhou pelos pavimentos superiores.