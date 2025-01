Atirador mata estudante e fere outro em escola dos EUA; agressor morreu

Uma aluna morreu e outra estudante foi baleada nesta quarta-feira (22) após um ataque a tiros em uma escola de ensino médio na cidade de Nashville, nos Estados Unidos.

O que aconteceu

O atirador, um estudante de 17 anos, teria atirado nos alunos no refeitório da escola. As informações preliminares são da Polícia Metropolitana de Nashville. O porta-voz do Departamento de Polícia Metropolitana de Nashville, Don Aaron, afirmou que as duas vítimas são mulheres. Elas foram levadas para um hospital, uma não resistiu aos ferimentos e a outra está internada. Ela foi ferida de raspão no braço.

Atirador não é mais uma ameaça, ainda segundo a polícia. Ele teria atirado em si mesmo. Conforme a imprensa dos EUA, ainda não há detalhes disponíveis sobre o estado de saúde dos feridos.

Caso ocorreu na Antioch High School. "A Antioch High School está em lockdown devido a tiros disparados dentro do prédio da escola. A Polícia Metropolitana está no local. A pessoa responsável pelo tiroteio não é mais uma ameaça", disse o colégio em um comunicado.

Alunos estão reunidos no auditório da escola. A Antioch High School tem cerca de 2 mil alunos, segundo informações do site oficial.

Em 2023, um outro ataque em uma escola de Nashville deixou seis mortos. Na ocasião, um ex-aluno de 28 anos que matou três crianças e três adultos no colégio cristão The Covenant School, instituição que integra um ministério da Igreja Presbiteriana, de tradição conservadora.

O atirador foi morto a tiros. Audrey Elizabeth Hale, que não tinha antecedentes criminais, era ex-aluno da escola. Segundo investigadores, Audrey Hale era um homem transgênero e 'nutria ressentimento' por ter que ir a escola cristã