Nasdaq lidera alta em Wall St após resultado da Netflix e planos de investimento em IA de Trump

Por Johann M Cherian e Sukriti Gupta

(Reuters) - O Nasdaq liderava os ganhos entre os principais índices de Wall Street nesta quarta-feira, com os investidores comemorando o forte desempenho trimestral da gigante de streaming Netflix e o apoio multibilionário do presidente Donald Trump para reforçar a infraestrutura de IA.

O índice de referência S&P 500 estava perto de superar sua máxima intradiária recorde, atingida no início de dezembro.

A Netflix saltava 13,1% depois de registrar um número recorde de assinantes no trimestre de férias, o que lhe permitiu aumentar os preços da maioria dos planos.

Entre outras empresas de streaming, a Roku subia 1,5%.

Com o impulso da Netflix, o setor de serviços de comunicação do S&P 500 ganhava 1,5%.

"Aqui está o líder (Netflix) que está se tornando ainda mais líder, distanciando-se de outros concorrentes, com os principais impulsionadores de crescimento não apenas em termos de fornecimento de conteúdo, mas também cobrando mais por anúncios", disse Sam Stovall, estrategista-chefe de investimentos da CFRA Research.

O Dow Jones subia 0,30%, a 44.155,70 pontos. O S&P 500 tinha alta de 0,65%, a 6.088,62 pontos, enquanto o Nasdaq Composite avançava 1,20%, a 19.993,54 pontos.

Entre as principais empresas, a Oracle tinha alta de 5,1% um dia depois que Trump disse que a empresa investirá 500 bilhões de dólares em infraestrutura de IA com a OpenAI e a SoftBank, embora não houvesse clareza sobre o financiamento.

Três dos 11 setores do S&P 500 subiam, com as ações de tecnologia liderando os ganhos com alta de 1,7%, e o índice que acompanha as ações de chips ganhava 2%.

(Reportagem de Johann M Cherian, Purvi Agarwal e Sukriti Gupta in Bengaluru)