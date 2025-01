Xi e Putin discutem relação com Trump, Ucrânia e Taiwan

Por Dmitry Antonov e Guy Faulconbridge e Liz Lee

MOSCOU/PEQUIM (Reuters) - O presidente russo, Vladimir Putin, e o presidente chinês, Xi Jinping, discutiram nesta terça-feira como construir laços com Donald Trump, as perspectivas de um acordo de paz para acabar com a guerra na Ucrânia e o firme apoio de Moscou à posição de Pequim sobre Taiwan.

Xi e Putin, que conversaram durante uma hora e 35 minutos por videochamada após a posse de Trump como presidente dos EUA na última segunda-feira, propuseram aprofundar a parceria estratégica entre seus países, o que preocupa o Ocidente.

China e Rússia declararam uma parceria "sem limites" em fevereiro de 2022, quando Putin visitou Pequim, dias antes de enviar dezenas de milhares de soldados para a Ucrânia. Nos últimos meses, Putin tem descrito a China como uma "aliada".

Putin, de 72 anos, que participou da videochamada em sua residência em Novo-Ogarevo, nos arredores de Moscou, e Xi, de 71 anos, que falava do Grande Salão do Povo em Pequim, chamaram um ao outro de "queridos amigos", e Xi contou a Putin sobre uma ligação com Trump na sexta-feira em que conversaram sobre TikTok, comércio e Taiwan.

Xi e Putin "indicaram uma disposição de construir relações com os Estados Unidos em uma base mutuamente benéfica e mutuamente respeitosa, se a equipe de Trump realmente mostrar interesse nisso", disse a jornalistas o assessor de política externa do Kremlin, Yuri Ushakov, em Moscou.

"Também foi observado de nossa parte que estamos prontos para o diálogo com o novo governo dos EUA sobre o conflito ucraniano."

Ushakov afirmou que Putin quer uma paz de longo prazo na Ucrânia, não um cessar-fogo de curto prazo, mas qualquer acordo deve levar em conta os interesses da Rússia. Nenhuma proposta específica para uma conversa com Trump foi recebida, disse.

Trump afirmou que será duro com a China e falará com Putin sobre o fim da guerra na Ucrânia. Em conversa com jornalistas após sua posse, Trump disse que Putin deveria fazer um acordo para acabar com a guerra porque o conflito estava destruindo a Rússia.

Xi pediu negociações para acabar com a guerra na Ucrânia e acusou os EUA de fomentar a guerra ao fornecer armas para Kiev, que diz estar pronta para buscar uma solução negociada que respeite seus interesses.

"A relação entre a China de Xi e a Rússia de Putin é 'a aliança não declarada mais significativa do mundo'", disse Graham Allison, Professor Douglas Dillon de Governo da Universidade de Harvard, que escreveu um artigo de 2023 com esse mesmo título.

"Xi terá um papel decisivo no fim antecipado da guerra na Ucrânia que Trump prometeu -- e que eu aposto que acontecerá."

VISÃO DE MUNDO

Trump descreveu Xi como "um bom jogador de pôquer" e disse que se dá "muito bem" com Putin, mas que, durante seu primeiro mandato, alertou o líder russo que os EUA poderiam atacar Moscou caso os russos fossem ainda mais longe na Ucrânia.

Putin e Xi compartilham uma visão ampla de mundo, que retrata o Ocidente como decadente e em declínio enquanto a China desafia a supremacia dos EUA em muitas áreas.

"Defendemos conjuntamente a construção de uma ordem mundial multipolar mais justa e estamos trabalhando no interesse de garantir a segurança indivisível no espaço eurasiano e no mundo como um todo", disse Putin.

(Reportagem da Reuters)