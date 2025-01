Após ficar fora de posse, Michelle leva foto de Bolsonaro a baile de Trump

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) levou uma foto do marido, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), para o baile da posse de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos. A ação ocorreu após ela e o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) ficarem de fora da Rotunda do Capitólio, onde foi realizada a cerimônia de posse do presidente republicano na segunda-feira.

O que aconteceu

As imagens foram publicadas por Gilson Machado, ex-ministro de Bolsonaro. "Representando o Capitão", escreveu, acrescentando que o registro "vale mais que mil palavras".

Na imagem, Michelle aparece ao lado de Heloísa, esposa de Eduardo. Ela sorri com a foto do marido nas mãos. A foto escolhida era a oficial de Bolsonaro na presidência.

Michelle publicou imagens do Starlight Ball (Baile Luz das Estrelas, na tradução livre) no Instagram. O Starlight foi o terceiro baile em que Trump compareceu, já na madrugada desta terça, seguindo a tradição da cerimônia de posse norte-americana. Na ocasião, ele apareceu ao lado da esposa, Melania, e dançou pelo menos três músicas com a companheira, sendo uma delas "My Way", de Frank Sinatra, informou a Folha de S.Paulo.

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), negou o pedido de Bolsonaro para ir à posse. O passaporte dele está retido em razão de investigações sobre a tentativa de golpe de Estado em 2022, e o Supremo não aceitou os pedidos para devolvê-lo. Ao acompanhar a companheira no aeroporto no sábado (18), o ex-presidente afirmou estar constrangido por não comparecer ao evento da posse de Trump.

Michelle e Eduardo ficaram fora do Capitólio

Os dois não puderam entrar no local. Eles tiveram que acompanhar a cerimônia em um estádio de basquete e hóquei localizado na capital americana.

Eduardo Bolsonaro disse, em nota, que eles foram encaminhados para a Capital One Arena, onde Trump assinou os primeiros decretos e discursou para apoiadores após o discurso de posse no Capitólio.

Segundo o parlamentar, o cerimonial do presidente americano assegurou que Bolsonaro teria espaço na Rotunda caso viesse aos Estados Unidos. O deputado ainda afirmou que a ida da família ao estádio ocorreu por uma "questão protocolar".

Devido à transferência da cerimônia para a Rotunda do Capitólio, apenas parlamentares desacompanhados de seus cônjuges, a família Trump, alguns ministros, CEOs de empresas estratégicas e chefes de Estado mais próximos puderam participar. Todos os demais convidados, incluindo o presidente do Paraguai e presidentes de partidos europeus, foram direcionados ao Capital One Arena, local escolhido por Trump para assinar seus primeiros decretos como presidente e discursar ao público.

Eduardo Bolsonaro, deputado federal

Localizada a pouco mais de dois quilômetros do Capitólio, a Capital One Arena é um estádio multiuso. O local é utilizado pela equipe da National Basketball Association (NBA) Washington Wizards e pela equipe da National Hockey League (NHL) Washington Capitals. O espaço, que pode abrigar até 20.300 espectadores, também costuma ser utilizado para eventos políticos e de entretenimento.

(Com Estadão Conteúdo)