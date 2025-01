Post não mostra forte chuva na Bahia, mas em outros estados e até em Omã

Um vídeo compartilhado nas redes sociais engana ao exibir uma série de imagens de estragos causados pela chuva e atribuí-las às tempestades que atingem a Bahia nos últimos dias.

Nenhuma das cenas registradas se passa na Bahia, mas sim em cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Santa Catarina e até em outro país. Além disso, as imagens são antigas.

O que diz o post

A publicação contém a seguinte mensagem: "fortes chuva Bahia".

Abaixo, um vídeo traz uma sequência de imagens de efeitos de tempestades supostamente registradas na Bahia, como uma enxurrada descendo por uma encosta ao lado de uma estrada e o apelo por ajuda de um prefeito que está em uma área alagada.

Por que é falso

Cenas de efeitos da chuva não aconteceram na Bahia. A primeira imagem, com uma forte queda d'água por uma encosta ao lado de uma estrada, aconteceu no Omã, no Oriente Médio. "Veja as cachoeiras de Tadamun, no Sultanato de Omã", diz a publicação, feita em 28 de outubro de 2018 (aqui, em árabe, e abaixo).

Imagem de forte correnteza em rio foi gravada em Salto (SP). Uma busca reversa de imagens no Google Lens revela que a segunda cena, mostrando a força de uma correnteza, foi registrada no Complexo Turístico da Cachoeira, localizado na cidade paulista de Salto, e mostra um trecho do rio Tietê (aqui e abaixo). Embora seja uma filmagem diferente da utilizada pelos posts enganosos, é possível confirmar que se trata do mesmo local por conta da Concha Acústica, a estrutura em arco que aparece ao fundo e que faz parte do complexo turístico (aqui).

Imagem: Reprodução

Prefeito de cidade catarinense fez apelo por ajuda. O terceiro trecho traz uma reportagem do SBT News com a legenda "'Água quase no pescoço': Prefeito de Itapema pede ajuda para vítimas da enchente". Uma busca no Google (aqui) traz a reportagem original exibida pela emissora (aqui). A matéria reproduz um vídeo postado por Alexandre Xepa (PL) em suas redes sociais no último dia 16. Nele, o prefeito de Itapema (SC) aparece com água na altura do peito ao lado de um barco. Ele pede ajuda para resgatar pessoas ilhadas em uma área do município, um dos mais atingidos pelas fortes chuvas que atingem o estado (aqui e abaixo).

Rua alagada é de cidade do Rio de Janeiro. A cena que mostra uma forte correnteza passando por uma rua aconteceu em Petrópolis (RJ), em 2022 (aqui, aqui e abaixo), como se verificou por meio de uma busca reversa no Google Lens.

Imagem: Reprodução

#Petropolis se acabando pic.twitter.com/Zc4AAdA1sF -- A m a n d a ??? ?? (@aquariana1202) February 15, 2022

Fortes chuvas atingiram a Bahia nos últimos dias. Pelo menos 17 cidades decretaram estado de emergência por conta dos temporais que atingem o estado desde o último dia 11. Foram registrados alagamentos, deslizamentos de terra, desabamentos de imóveis e interdição de estradas (aqui e aqui).

Viralização. Até a tarde desta terça (21), uma publicação no Instagram tinha mais de 414 mil visualizações, 8.213 curtidas e 3.135 compartilhamentos..

Este conteúdo também foi checado pelo Estadão.

