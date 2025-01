Exportadores alemães esperam queda de 2,7% nas vendas em 2025, diz órgão comercial

Por Maria Martinez

BERLIM (Reuters) - Cerca de 80% das empresas alemãs que comercializam seus produtos no exterior esperam um novo declínio nas vendas este ano, disse a associação comercial BGA nesta terça-feira, prevendo um declínio de 2,7% no volume dos negócios em comparação com 2024.

"As perspectivas para 2025 são sombrias", disse o presidente da BGA, Dirk Jandura. "As pequenas e médias empresas perderam a confiança na política."

Outro risco para a economia da Alemanha são as tarifas prometidas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que, segundo ele, impulsionarão a manufatura norte-americana.

Jandura disse que a Alemanha e a União Europeia terão de esperar para ver quais medidas Trump tomará. "Aconselho a não entrar em pânico, avaliar com calma e construir uma contraposição razoável e forte."

Ele acrescentou que Trump é uma pessoa "pragmática", que sabe que, se as tarifas forem aplicadas, haverá perdas nos EUA em poucos meses, porque as importações se tornarão dramaticamente mais caras.

Jandura disse que o comércio exterior alemão sempre foi "uma âncora confiável" para a economia, mas agora a desaceleração do setor terá seu preço no mercado de trabalho. De acordo com a pesquisa, 30% das empresas estão planejando demissões.

Os pedidos estão caindo, os investimentos estão diminuindo e as insolvências estão aumentando, disse ele, pedindo por investimento em infraestrutura, condições favoráveis para negócios, redução da burocracia e dos custos energéticos e trabalhistas.