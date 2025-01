Lula não realocou quase R$ 84 milhões do Bolsa Família; ato é de Bolsonaro

Uma publicação que circula no Instagram engana ao associar uma notícia do Jornal Nacional sobre uma realocação de recursos do Bolsa Família ao atual governo Lula (PT). O fato ocorreu em 2020, durante a gestão de Jair Bolsonaro (PL).

O que diz o post

"Desvia recursos do Bolsa Família [...] Presente do Papai dos Pobres", diz o texto inserido no vídeo de William Bonner, apresentador do jornal, falando sobre a notícia.

Bonner diz que o governo federal havia transferido quase R$ 84 milhões do Bolsa Família para a Secretaria de Comunicação do Palácio do Planalto, um recurso originalmente destinado a pessoas na pobreza ou extrema pobreza da região Nordeste.

Porque é distorcido

Trecho do Jornal Nacional é de 2020. É possível acessar o vídeo original de Bonner apresentando a notícia na edição do Jornal Nacional de 4 de junho de 2020 (aqui). Uma pesquisa no Google com os termos "governo 83 milhões bolsa família" (aqui) também leva a notícias da época.

Na época, governo disse que remanejamento do dinheiro tinha relação com o auxílio emergencial. A justificativa do Ministério de Economia era que quem recebia o Bolsa Família não podia acumular o benefício com o auxílio, e deveria receber o que fosse de maior valor. Isso teria gerado uma sobra no orçamento do programa.

Apesar da alegação do governo, matéria da Folha de S. Paulo da época mostrou que ainda havia fila para acessar o Bolsa Família no Nordeste (aqui). Publicada dois dias antes da portaria do governo, os dados indicavam que 433 mil famílias aptas a receber o benefício estavam na fila de espera. A medida foi cancelada cinco dias depois (aqui).

O conteúdo também foi checado por Aos Fatos, Reuters e Lupa.

