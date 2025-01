Colômbia abre mercado para planta ornamental do Brasil

Brasília, 21 - O Brasil poderá exportar Tillandsia, uma planta ornamental do tipo bromélia, para a Colômbia, informaram o Ministério da Agricultura e o Ministério das Relações Exteriores em nota conjunta. A autorização foi recebida pelo governo brasileiro nesta terça-feira, 21.Em 2024, o Brasil exportou US$ 863 milhões em produtos agropecuários para a Colômbia, sobretudo de produtos florestais e do complexo sucroalcooleiro, segundo dados da balança comercial.Neste ano, o País acumula oito aberturas de mercado para produtos do agronegócio nacional.