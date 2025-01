Ativistas do Greenpeace realizam protesto climático no Fórum Econômico Mundial

Por Max Schwarz e Yves Herman

DAVOS, Suíça (Reuters) - Ativistas do Greenpeace realizaram um breve protesto climático do lado de fora do salão principal do Fórum Econômico Mundial nesta terça-feira, à medida que líderes empresariais e políticos se reúnem para o evento desta semana em Davos, na Suíça.

Vestidos com ternos escuros e camisas brancas, três manifestantes conseguiram entrar no Centro de Congresso e escalaram uma sacada do saguão antes de desenrolar uma grande faixa com os dizeres: "Taxe os super-ricos. Financie um futuro justo e verde".

A equipe de segurança interveio e escoltou os manifestantes para fora, pouco antes da cerimônia oficial de abertura e do discurso da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

Uma fonte familiarizada com a situação disse que não havia nenhuma ameaça à segurança decorrente do protesto e que os ativistas portavam crachás para o evento, uma vez trabalhavam para um de seus fornecedores.

Mais tarde, a ativista Clara Thompson disse à Reuters que os três manifestantes haviam sido libertados depois de terem sido mantidos em uma delegacia em Davos após o protesto.

"Eles tinham suas maneiras e meios, não posso dizer mais nada", disse Thompson quando perguntada sobre como eles haviam entrado no evento.

O Fórum disse em um comunicado que "respeita o direito à expressão pacífica", acrescentando que está analisando o assunto e colocou "a mais alta prioridade em garantir a segurança e o bem-estar de todos os participantes e funcionários".

A mensagem desta terça-feira aos líderes empresariais e políticos que participam da reunião na Suíça ecoou outro protesto do Greenpeace, durante o qual os ativistas bloquearam o heliporto de Davos.

A segurança é rígida para o Fórum, onde um dos principais temas de discussão desta semana é "proteger o planeta".

"Em um mundo cada vez mais polarizado e fragmentado, continuar oferecendo uma plataforma para esse diálogo nunca foi tão essencial", disse o Fórum em sua declaração.