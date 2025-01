Trump apresentará sua visão comercial mas ainda não adotará novas tarifas, diz WSJ

(Reuters) - Donald Trump emitirá um amplo memorando comercial nesta segunda-feira, que orienta as agências federais a avaliar as relações comerciais dos Estados Unidos com a China, o Canadá e o México embora não chegue a impor novas tarifas em seu primeiro dia de mandato, informou o Wall Street Journal nesta segunda-feira.

O presidente eleito Trump, que assume o cargo nesta segunda-feira, prometeu tarifas de 10% sobre as importações globais, 60% sobre os produtos chineses e uma sobretaxa de importação de 25% sobre os produtos canadenses e mexicanos, tarifas que podem afetar os fluxos comerciais, aumentar os custos e provocar retaliações.

Citando um resumo de um memorando que, segundo o Journal, Trump planeja emitir, o jornal disse que Trump instruirá as agências a investigar e remediar os déficits comerciais persistentes e a abordar políticas comerciais e cambiais injustas de outras nações.

O memorando destaca a China, o Canadá e o México para análise, informou o jornal. Ele instrui as agências a avaliar a conformidade de Pequim com seu acordo comercial de 2020 com os EUA, bem como o status do Acordo EUA-México-Canadá, ou USMCA, informou o jornal.

Mas o memorando não impõe nenhuma nova tarifa, acrescentou o jornal.

Não houve nenhum comentário imediato dos assessores de Trump sobre a reportagem do Journal.

