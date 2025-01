Tales: Milei perde duplamente ao abraçar Trump e dá chance a Lula

O aceno de Javier Milei a Donald Trump sinaliza uma derrota para o presidente argentino e oferece a Lula (PT) a possibilidade de mostrar como se faz diplomacia, analisou o colunista Tales Faria no UOL News desta segunda (20).

No sábado (18), durante baile de gala para celebrar a posse de Trump como presidente dos EUA, Milei foi questionado sobre Jair Bolsonaro. O argentino culpou o "regime Lula" por barrar a ida do ex-presidente, a quem chamou de "amigo", à cerimônia.

Para o político Milei,[o alinhamento com Trump] é importante; para o governo da Argentina, não. Ele está dando uma grande chance ao Lula de mostrar como a diplomacia brasileira agirá em relação a Trump e como ela atua em geral, ignorando os ataques do Milei e mantendo uma relação de Estado com a Argentina.

Quando a Argentina pediu, o Brasil lhe deu apoio - como foi na questão da embaixada argentina na Venezuela. Milei perde duplamente, porque ainda dá ao Brasil e a Lula a chance de mostrar como um presidente da República deve agir. Tales Faria, colunista do UOL

Tales avaliou que o apoio de Milei a Trump passa pelo desejo do argentino em fortalecer os laços econômicos entre seu país e os Estados Unidos. Uma missão complicada, segundo o colunista, já que Brasil e EUA possuem uma relação consolidada nesta área.

O que está por trás disso? Na verdade, Milei sonha em se tornar o grande parceiro dos EUA na América Latina. O problema é que não existe interesse comercial dos EUA na Argentina. Há um interesse político do Trump em relação a Milei e uma aproximação que ele manterá. Mas, na questão comercial, a Argentina não tem o que oferecer.

Por outro lado, Trump precisará em algumas coisas do Brasil, uma nação fundamental na América Latina. Se Trump tem uma certa dificuldade na forma de lidar com a Venezuela, a mesma coisa existe em relação ao Brasil. Há interesses econômicos que Trump não ignorará. O Milei fica em uma situação meio perdido, sem nexo. Tales Faria, colunista do UOL

Veja a íntegra do programa: