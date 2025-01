Primeiro-ministro francês diz que França e Europa devem enfrentar Trump

O primeiro-ministro francês, François Bayrou, advertiu na segunda-feira que a França e a Europa como um todo terão que enfrentar o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, e suas políticas, ou serão "esmagados".

"Os Estados Unidos decidiram embarcar em uma forma de política extremamente dominadora, por meio do dólar, por meio de sua política industrial, por meio do fato de que podem capturar os investimentos do mundo", disse Bayrou aos repórteres, durante um discurso de Ano Novo na cidade de Pau.

"E se não fizermos nada, nosso destino é muito simples -- seremos dominados. Seremos esmagados. Seremos marginalizados", declarou ele.

"E a forma como reagiremos é uma decisão que cabe exclusivamente ao povo francês e à Europa, porque, claramente, sem a Europa, não podemos fazer nada", acrescentou Bayrou.

(Reportagem de Sudip Kar-Gupta)