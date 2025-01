Clima muda local da posse nos EUA; presidente morreu após discursar no frio

A cerimônia de posse de Donald Trump, que acontece nesta segunda-feira (20), mudou de lugar devido à previsão de frio extremo em Washington. Agora, todos os ritos dedicados ao novo presidente serão feitos dentro do Capitólio —tradicionalmente ocorre do lado de fora.

O que aconteceu

Trump declarou que não quer ver pessoas "feridas ou machucadas" e que por isso decidiu mudar o local da cerimônia. "São condições perigosas para as dezenas de milhares de policiais, socorristas, cães policiais e até mesmo cavalos, além das centenas de milhares de eleitores", concluiu o presidente eleito na rede Truth Social.

Os termômetros devem marcar -3°C durante a posse, segundo a previsão da AccuWeather. Já a sensação chega a -12°C, graças aos ventos que atingem a região.

Até mesmo o desfile inaugural do presidente será feito em ambiente fechado. A arena Capital One, no centro da cidade, vai ser palco do evento. Trump vai se deslocar 1,6 km entre o lugar em que fará seu primeiro discurso e o segundo compromisso. Ele ainda participa de três bailes com convidados selecionados.

Arena receberá público que quiser vê-lo mais de perto. "Nós vamos abrir a arena Capital One na segunda-feira para quem quiser acompanhar ao vivo esse evento histórico, além de receber o desfile presidencial. Eu vou me juntar à multidão depois dos meus juramentos", disse Trump.

Mudança não é inédita

Em 1985, Ronald Reagan também assumiu o cargo em uma cerimônia "coberta". O motivo foi o mesmo: temperaturas extremas durante o já rigoroso inverno norte-americano.

Na ocasião, a mínima foi de -13°C, com sensação de até -30°C por causa dos ventos, segundo a CNN. Reagan também fez seu juramento na Rotunda do Capitólio, uma vitrine nacional de arte dentro do prédio, que serve como sede do poder legislativo federal dos Estados Unidos. Seu primeiro desfile como presidente foi cancelado.

140 mil pessoas eram esperadas para a cerimônia, que no fim teve público restrito. Apenas congressistas e membros do novo governo estavam presentes durante o juramento de Reagan, segundo o Washington Post.

Décadas antes, em 1909, outro presidente tomou a mesma decisão. William Howard Taft teve que transferir o evento para uma área coberta enquanto a neve chegava a 25 centímetros de altura do lado de fora do Capitólio.

Presidente morreu de pneumonia após posse

Para além de proteger o público, transferir a posse para um local coberto também visa proteger o próprio Trump. Ao menos um presidente já teria morrido ao se expor às baixas temperaturas durante a cerimônia. William Henry Harrison, que tomou posse em 1841, teria pegado uma gripe durante o evento. Ele fez um discurso de duas horas, sem usar casaco, touca ou qualquer outra proteção reforçada. A gripe evoluiu para uma pneumonia e ele morreu um mês depois, de acordo com o Milles Center, centro que estuda história política na Universidade da Virgínia.

A posse de Trump começa às 12h em Washington (14h no horário de Brasília), mas a cobertura começa horas antes, ainda de manhã, quando o político acompanha uma tradicional cerimônia na igreja St. John.