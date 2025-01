Por que bombeiros usam água do mar como último recurso nos incêndios de LA?

Aviões estão despejando água do oceano nos incêndios de Los Angeles - por que a água salgada é normalmente o último recurso

Avião despeja água em um dos incêndios na área de Los Angeles em janeiro de 2025. A água salgada corrói os equipamentos de combate a incêndios e pode prejudicar os ecossistemas.

Os bombeiros que lutam contra os incêndios florestais mortais que atingiram a área de Los Angeles neste janeiro de 2025 precisam lidar com um suprimento limitado de água doce. Assim, quando os ventos estão calmos o suficiente, pilotos habilidosos de aviões Super Scoopers (super-coletadores) retiram 1.500 galões de água do mar de cada vez e os despejam com alta precisão sobre os incêndios.

Usar a água do mar para combater incêndios pode parecer uma solução simples: o Oceano Pacífico tem um suprimento aparentemente infinito de água. Em emergências como a que o sul da Califórnia está enfrentando, essa costuma ser a única solução rápida, embora a operação possa ser arriscada em meio às ondas do mar.

Mas a água do mar também tem suas desvantagens.

A água salgada corrói os equipamentos de combate a incêndios e pode prejudicar os ecossistemas, especialmente aqueles como os arbustos chaparrais ao redor de Los Angeles, que normalmente não são expostos à água do mar. Todos os jardineiros sabem que pequenas quantidades de sal - adicionadas, por exemplo, como fertilizante - não prejudicam as plantas, mas o excesso de sal pode estressar e matar as plantas.

Embora as consequências da adição de água do mar aos ecossistemas ainda não sejam bem compreendidas, podemos ter uma ideia do que esperar ao considerar os efeitos do aumento do nível do mar.

Um experimento com água do mar em uma floresta costeira

Como ecologista de ecossistemas no Smithsonian Environmental Research Center, lidero um novo experimento chamado TEMPEST, que foi projetado para entender como e por que as florestas costeiras historicamente sem sal reagem às suas primeiras exposições à água salgada.

No último século, o nível do mar aumentou em cerca de 8 polegadas, em média, em todo o mundo, e essa água empurrou a água salgada para as florestas, fazendas e bairros dos EUA que antes só conheciam água doce. À medida que a taxa de elevação do nível do mar se acelera, as tempestades empurram a água do mar cada vez mais para a terra seca, acabando por matar árvores e criar florestas fantasmas, resultado da mudança climática que é generalizada nos EUA e no mundo.

Em nosso teste TEMPEST, bombeamos água salgada da Baía de Chesapeake, nas proximidades, para tanques e, em seguida, borrifamos essa água na superfície do solo da floresta com rapidez suficiente para saturar o solo por cerca de 10 horas de cada vez. Isso simula uma onda de água salgada durante uma grande tempestade.

Cientistas trabalham em um lote de teste onde experimentos com água salgada estão mostrando o impacto do aumento do nível do mar nas florestas costeiras. Alice Stearns/Smithsonian Environmental Research Center

Nossa floresta costeira mostrou pouco efeito da primeira exposição de 10 horas à água salgada em junho de 2022 e cresceu normalmente pelo resto do ano. Aumentamos a exposição para 20 horas em junho de 2023, e a floresta ainda parecia praticamente imperturbável, embora as árvores de álamo tulipa estivessem retirando água do solo mais lentamente, o que pode ser um sinal de alerta precoce.

As coisas mudaram depois de uma exposição de 30 horas em junho de 2024. As folhas do álamo tulipa nas florestas começaram a ficar marrons em meados de agosto, várias semanas antes do normal. Em meados de setembro, o dossel da floresta estava nu, como se o inverno tivesse chegado. Essas mudanças não ocorreram em uma parcela próxima que tratamos da mesma forma, mas com água doce em vez de água do mar.

A resiliência inicial de nossa floresta pode ser explicada em parte pela quantidade relativamente baixa de sal na água desse estuário, onde a água de rios de água doce e um oceano salgado se misturam. A chuva que caiu após os experimentos de 2022 e 2023 lavou os sais do solo.

Porém, após o experimento de 2024, houve uma grande seca, de modo que os sais permaneceram no solo. A exposição mais longa das árvores a solos salgados após nosso experimento de 2024 pode ter excedido sua capacidade de tolerar essas condições.

A água do mar que está sendo despejada nos incêndios do sul da Califórnia é água do oceano totalmente salgada. E as condições lá têm sido muito secas, especialmente em comparação com nossa parcela florestal na Costa Leste.

Mudanças evidentes no solo

Nosso grupo de pesquisa ainda está tentando entender todos os fatores que limitam a tolerância da floresta à água salgada e como nossos resultados se aplicam a outros ecossistemas, como os da área de Los Angeles.

A mudança das folhas das árvores de verde para marrom bem antes do outono foi uma surpresa, mas havia outras surpresas escondidas no solo sob nossos pés.

A água da chuva que percola pelo solo normalmente é clara, mas cerca de um mês após a primeira e única exposição de 10 horas à água salgada em 2022, a água do solo ficou marrom e permaneceu assim por dois anos. A cor marrom vem de compostos à base de carbono lixiviados de material vegetal morto. É um processo semelhante ao de fazer chá.

A água retirada do solo após um experimento com água salgada tem a cor de chá, refletindo a abundância de compostos lixiviados de material vegetal morto. Normalmente, a água do solo pareceria clara. Alice Stearns/Smithsonian Environmental Research Center, CC BY-ND

Nossos experimentos de laboratório sugerem que o sal estava fazendo com que a argila e outras partículas se dispersassem e se movessem no solo. Essas alterações na química e na estrutura do solo podem persistir por muitos anos.

O aumento do nível do mar está aumentando a exposição costeira

Embora a água do oceano possa ajudar a combater incêndios, há razões pelas quais os bombeiros preferem fontes de água doce - desde que haja água doce disponível.

Enquanto isso, os litorais dos EUA estão enfrentando uma exposição mais extensa e frequente à água salgada, pois o aumento das temperaturas globais acelera a elevação do nível do mar, que afoga florestas, campos e fazendas, com riscos desconhecidos para as paisagens costeiras.

*Patrick Megonigal, diretor associado de pesquisa, Smithsonian Institution. Este artigo foi republicado por The Conversation. Leia o artigo original.