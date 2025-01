Plantio de algodão em MT alcança 19,34% da área, diz Imea

São Paulo, 20 - O plantio de algodão em Mato Grosso alcançou 19,34% da área prevista na última semana, avanço de 5,14 pontos porcentuais sobre a semana anterior, segundo levantamento do Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária (Imea). Os trabalhos seguem em ritmo bastante inferior ao mesmo período da safra 2023/24, quando os produtores já haviam semeado 56,48% da área.O sudeste de Mato Grosso mantém a liderança nos trabalhos de campo, com 39,15% da área plantada. O nordeste é a segunda região mais avançada, com 25,10%, seguido por centro-sul (20,83%), noroeste (18,72%), médio-norte (11,93%) e oeste (9,56%). A região norte não apresentou dados no levantamento.Na comparação com a safra anterior, todas as regiões registram atrasos significativos. O oeste mostra a maior defasagem, com 47,81 pontos porcentuais a menos que em janeiro de 2024. O nordeste e o médio-norte também apresentam grandes diferenças, de 41,80 e 38,66 pontos porcentuais, respectivamente.Entre as regiões que mais avançaram na última semana, o centro-sul se destacou com incremento de 7,70 pontos porcentuais, seguido pelo noroeste (6,31 pontos), médio-norte (6,04 pontos) e nordeste (5,95 pontos). O oeste e o sudeste registraram os menores avanços semanais, de 4,54 e 3,47 pontos porcentuais, respectivamente.O plantio da fibra teve início efetivo em meados de dezembro, quando atingia apenas 0,10% da área, e desde então mantém evolução constante, embora em ritmo mais lento que o histórico da safra anterior.