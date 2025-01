Lula cobra comida barata de ministros e alerta: 'Oposição está em campanha'

O presidente Lula (PT) mostrou preocupação com a inflação, durante reunião ministerial nesta segunda (20), e afirmou a ministros que a oposição "já está em campanha" para as eleições de 2026.

O que aconteceu

A inflação, que fechou 2024 acima do teto, tem sido a principal preocupação econômica do governo. O foco da fala de Lula foi o preço dos alimentos, que tem puxado o índice para cima —em 2022, esse foi um dos carros-chefes da campanha petista para criticar a gestão Jair Bolsonaro (PL).

Se a gente trabalhou com 'União e Reconstrução' [slogan do mandato], agora é reconstrução, união e comida barata na mesa do trabalhador. Porque os alimentos estão caros na mesa do trabalhador, todo ministro sabe que o alimento está caro. E é uma tarefa nossa fazer com que os alimentos cheguem baratos à mesa do trabalhador.

Lula, em reunião ministerial

No Planalto, há a leitura de que o preço da comida tem impulsionado a visão pessimista da população em relação à economia. A inflação ficou em 4,83% no acumulado de 2024, puxada por carnes (20,84%), gasolina (9,71%), planos de saúde (7,87%), óleo de soja (29,21%), azeite de oliva (21,53%), café moído (39,6%) e leite longa vida (18,83%).

De olho em 2026

Lula lembrou os ministros sobre a disputa de 2026 já ter começado. Em sua fala, o presidente atribuiu a preocupação com as eleições gerais à oposição, mas no Planalto o ano eleitoral também já começou —isso influenciou, inclusive, a escolha do publicitário Sidônio Palmeira como ministro da Secom (Secretaria de Comunicação Social) no lugar de Paulo Pimenta.

Precisamos dizer em alto e bom som: queremos eleger governo para continuar o processo democrático do país, não queremos entregar esse país de volta ao neofascismo, neonazismo e autoritarismo.

Lula, a ministros

Este é um ano crucial para o governo. De olho nas possíveis alianças, Lula sabe que tem de entregar um resultado econômico robusto, com aceitação da população, para que consiga construir boas alianças. Atualmente, o governo tem dez partidos na Esplanada, mas não está nada garantido que os principais deles sigam com o PT em 2026.

"Essa é uma tarefa também de vocês no ano de 2025", disse Lula aos ministros. "Temos vários partidos políticos, eu quero que esses partidos continuem junto, mas estamos chegando no processo eleitoral e a gente não sabe se os partidos que vocês representam querem continuar trabalhando conosco ou não."

O que eu quero dizer para vocês é que 2026 já começou. Porque temos que trabalhar, porque temos que capinar, porque temos que tirar todos os carrapichos que tiver nas plantas que nós plantamos. Mas pelos adversários, a eleição do ano que vem já começou. É só ver o que vocês assistem na internet para vocês perceberem que eles já estão em campanha.

Lula, em reunião ministerial

Lula também disse estar "totalmente recuperado". Uma das preocupações do governo é que, tal qual ocorreu nos Estados Unidos, a oposição use a idade do presidente, que deverá ter 81 anos na eleição, como uma arma contra ele —os últimos problemas de saúde, incluindo a queda no Alvorada, reforçaram isso. "Vocês estão percebendo que nem chapéu estou usando. O meu cabelo vai ficar melhor do que o do [vice-presidente Geraldo] Alckmin e melhor do que o do [ministro da Justiça, Ricardo] Lewandowski", brincou.