Lixeira automática com sensor é boa? Confira o que diz quem comprou

Abrir a lixeira de casa com as mãos ou pés virou coisa do passado com os modelos automáticos com sensor de presença. O Guia de Compras UOL encontrou uma versão da marca Coibeu que faz sucesso e está com 38% de desconto, saindo por a partir de R$ 123.

A lixeira conta com sensores que detectam movimentos próximos ou leves toques. Confira adiante o que a marca diz sobre o produto e opiniões de quem já usou.

O que a Coibeu diz sobre essa lixeira automática?

Tem sensores infravermelho e de vibração, com três mecanismos de abertura: ao perceber movimento a uma distância de 30 centímetros; com um toque; ou manual;

Conta com tecnologia de amortecimento de ar, que torna a abertura e o fechamento da tampa suaves;

Bateria recarregável com duração de dois a quatro meses, segundo a empresa;

Fabricada em plástico ABS de alta resistência;

Capacidade de 12 litros;

Pode ser usada em diversos ambientes, como cozinha, sala, escritório e banheiro.

O que diz quem comprou?

A lixeira automática com sensor da Coibeu registra mais de 1.300 avaliações na Amazon, com nota média de 4,5 (do máximo de cinco).

Vale a pena. Não tem necessidade de tocar na lixeira. Amei.

Ana Lúcia Uchoa

Ótimo produto. A lixeira é bonita e volumosa e as funcionalidades de carregamento e de abertura são exatamente como descritas. Muito prática. Ótima relação custo-benefício. Recomendo.

Marcelo Assafin

Lixeira em tamanho bom, com funcionamento automático rápido para abrir e fechar e -- o melhor -- a bateria dura muito! Já estou usando há quase dois meses e ainda não precisei carregar. Recomendo.

Marcelo H.

Lixeira da Coibeu é bem avaliada por consumidores Imagem: Edison Alan Schilling/ Reprodução/ Amazon

Pontos de atenção

A maior queixa é sobre a qualidade dos sensores, com relatos de que a lixeira parou de funcionar ou apresentou problemas após pouco tempo de uso.

Recebi o produto em dezembro e agora, na última semana de fevereiro, a lixeira simplesmente não funciona mais. Nem um mês após o fim do período de devolução! [...]

Roberto Miyashiro Junior

Lixeira durou menos de três meses. Só funciona no modo manual. Automático não funciona mais.

Gisele

Depois de um mês de uso, está abrindo e fechando sozinha, como se tivesse alguém apertando.

Gabriel Vieira

