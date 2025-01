K-beauty: conheça produtos de skincare coreano amados pelas consumidoras

O skincare sul-coreano é um hit: presença onipresente no TikTok e no Instagram, os produtos em texturas sensoriais conquistaram uma legião de fãs na vida real mundo afora.

O objetivo da K-beauty é manter a hidratação e uma barreira cutânea saudável. O resultado? Pele luminosa! E o que é melhor: aquela rotina extensa de 10 passos deu lugar a um skincare mais minimalista, com foco em limpeza, tratamento e hidratação.

Confira abaixo a seleção de produtos K-Beaut preparada pelo Guia de Compras UOL.

1. Gokujyun Lotion, Hada Labo

Essa é uma típica loção hidratante K-Beauty. Sua consistência aquosa traz quatro tipos de ácido hialurônico para uma hidratação intensa e perfeita. Se você tem pele mista ou oleosa, saiba que ele vai deixar seu rosto macio e suave, sem ficar pegajoso.

2. Gel Hidratante Facial com Extrato de Pérola, Océane

Essa marca nacional foi até a Coreia do Sul para se inspirar na K-Beauty e formular produtos eficientes e acessíveis. Esse Gel Hidratante Facial foi desenvolvido para hidratar e iluminar todos os tipos de pele. Tem rápida absorção, fortalece a barreira de proteção da pele e ainda minimiza o surgimento de cravos e espinhas. Destaque: traz extrato de pérola para muita luminosidade.

3. Sérum Essence Facial, Melano

Com vitamina C pura e ação antioxidante, clareia a pele, deixando-a mais uniforme, e controla a oleosidade - duas obsessões das sul-coreanas. Também diminui a aparência de poros dilatados. Bônus: por ter ação anti-inflamatória, pode ser usado na pele acneica.

4 Gokujyun Face Wash, Hada Labo

Quem mais pensaria em um sabonete facial hidratante, com ácido hialurônico? Só a K-Beauty mesmo. Ele limpa a pele sem ressecar e já dá aquela hidratação suave, evitando a sensação de ressecamento. Indicado para todos os tipos de pele, ok?

5. Máscara para Área dos Olhos Magic Gel Revitaliza & Ilumina, Kiss New York (2 Unidades)

Duvido que você já não tenha visto alguma heroína de Dorama que não use máscara de gel para área dos olhos para ficar bem linda e renovada para encontrar o amor.

Bem, a Kiss New York também se inspirou na K-Beauty para criar esses patches que ajudam a suavizar as linhas de expressão, iluminar, revitalizar, além de melhorar a elasticidade da delicada pele da região. Formulada com vitamina C, colágeno e niacinamida.

6. All In One Cream Advanced Snail, Cosrx

A COSRX é uma marca conhecida por suas fórmulas com foco em ativos poderosos (esse tem secreção de caracol), livres de fragrâncias, parabenos e outros ingredientes potencialmente irritantes. Ideal para peles sensíveis, mas também funciona para pele oleosa. Hidrata, acalma, melhora a textura e a luminosidade.

7. Base Missha M Perfect Cover

A Missha foi um hit e segue firme e forte entre as loucas por beleza e K-Beauty. Esse BB Cream é indicado para todos os tipos de pele, garante cobertura natural sem obstruir os poros e com FPS 42 - prevenindo o envelhecimento, uniformizando o tom e deixando uma aparência luminosa. Um mix de make e skincare.

8. Tônico Facial Green Tea Fresh, Isntree

Marca natural que utiliza ingredientes da ilha de Jeju, na Coreia do Sul, em seus produtos, orgânicos e sustentáveis, para cuidar da pele de forma gentil e eficaz. E sim, as sul-coreanas continuam investindo no tônico como passo de skincare. Este foi feito para peles mistas e oleosas, porque reduz a oleosidade e revitaliza, graças ao Extrato de Chá Verde, que protege, limpa e ilumina a pele.

9. Essence Toner, Pyunkang Yul

Ajuda a acalmar a pele irritada com ingredientes 7 ingredientes essenciais. Livre de substâncias químicas desnecessárias, para uma fomulação bem minimalista. Com Extrato de raiz de Vetch de leite (Milk Vetch), superhidratante. Apresenta textura densa, adequada para pele seca e mista.

