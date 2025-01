Caiado critica Lewandowski: 'Discute segurança como se estivesse na Suécia'

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União), criticou o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, responsável por assinar as portarias que regulamentaram o decreto de uso da força policial.

O que aconteceu

Para Caiado, portaria mostra "conivência e leniência" do governo Lula com criminalidade. O governador afirmou que ministro quer criar comitê para discutir como combater criminalidade no Brasil, "uma situação que todos nós conhecemos e sabemos muito bem quais são os atores das atrocidades praticadas no nosso país".

"Regras como se estivéssemos discutindo aqui segurança pública na Suécia", disse Caiado. O governador citou trechos da portaria como o uso de armas e de algemas — o decreto prevê o uso de armamento como "medida de último recurso". Já as algemas devem ser usadas em situações específicas.

Essa não é a primeira vez que Caiado critica as novas regras para o uso da força policial. Em dezembro, quando Lula publicou o decreto, o governador, que se apresenta como pré-candidato a presidente, disse que o texto era um "presente de Natal para o crime organizado".

Lewandowski afirmou que as portarias foram discutidas com todos os integrantes da segurança pública. Os textos foram assinados na última sexta-feira (17) e estabelecem também normas para que toda atuação policial com vítima seja detalhada.

Previsão de cursos de capacitação e avaliação periódica dos profissionais. "O que estamos fazendo não é descartar as armas letais, mas vamos distribuir junto as armas de caráter não letal. O agente de segurança terá a opção, dependendo da circunstância, de usar uma arma não letal", disse o ministro. Os órgãos de segurança pública devem manter corregedoria com autonomia para apurar a responsabilidade dos profissionais, por meio de processos administrativos disciplinares.

O que dizem os envolvidos

Em um momento como este, quando as facções tomam conta do país na grande maioria das capitais e na Amazônia quase toda --hoje nós estamos assistindo ao estado de Rondônia, a capital Porto Velho totalmente tomada por faccionados. E o senhor ministro discutindo regras como essas, como se nós estivéssemos discutindo aqui a segurança pública na Suécia.

Ronaldo Caiado, governador de Goiás