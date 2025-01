Bahia assume liderança em irrigação sustentável, destaca Aiba

São Paulo, 20 - A Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba) destaca o fato de o oeste do Estado ter se consolidado como o maior polo de produção agrícola irrigada do Brasil, de acordo com um levantamento da Embrapa Milho e Sorgo. "A região ultrapassou o noroeste de Minas Gerais, que anteriormente liderava o uso de irrigação por pivôs centrais. Entre 2002 e outubro de 2024, a área irrigada na região cresceu de 232,8 mil hectares para 332,5 mil hectares, evidenciando a adoção de tecnologias avançadas e práticas sustentáveis por parte dos agricultores", disse a entidade em nota.Atualmente, segundo a Aiba, o oeste baiano concentra 82% da área irrigada do Estado. São Desidério lidera o ranking nacional com 91,6 mil hectares irrigados, enquanto Barreiras ocupa o segundo lugar, com 60,9 mil hectares. "Esses dados foram obtidos por meio de imagens de satélites Sentinel e análises comparativas com dados da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) e do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe)."