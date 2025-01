Apoiadores de Trump enfrentam filas sob o frio intenso para posse; veja

Apesar do frio com temperaturas negativas, apoiadores de Trump se concentram em massa nesta segunda-feira (20) nas proximidades da Capital One Arena, de onde o republicano deve fazer discurso após tomar posse.

O que aconteceu

A fila de pessoas que esperam no frio para celebrar a posse se estendeu por quatro quarteirões na manhã de hoje. Segundo o Serviço Nacional de Meteorologia dos EUA, as mínimas podem chegar a -11 ºC no país.

Alguns deles montaram acampamento no local ainda no domingo (19). Uma moradora de Michigan, chamada Susan, disse à Fox News que chegou às 23h30 de ontem e ficou esperando do lado de fora por horas, vestida com seis camadas de roupa e com um saco plástico em volta da cabeça.

Apoiadores montam acampamento para esperar em fila do evento Imagem: BRYAN WOOLSTON /Getty Images via AFP

Enquanto esperam, alguns americanos tomam uísque para se aquecer. Todos eles vestem roupas pesadas, tocas, chapéus, luvas e protetor de orelhas para enfrentar a ventania. Há os que ainda estão mobilizando tendas para a venda de itens personalizados de Trump.

Um morador do Alababa, Jackie Brown, disse ter abandonado o local devido ao frio intenso. Outros apoiadores já dizem não se importar com as baixas temperaturas. ''Precisamos apoiar nosso presidente e nossa primeira-dama'', argumentou Susan.

A Capital One Arena tem capacidade para 20.000 pessoas. Apesar disso, autoridades policiais disseram à imprensa americana que 200.000 compradores tinham ingressos para a posse, em uma demonstração esmagadora ao republicano.

Pessoas esperam na fila para entrar na Capital One Arena para a celebração da posse de Donald Trump em 20 de janeiro de 2025 em Washington Imagem: STEPHANIE KEITH / Getty Images via AFP

Apoiadores de Trump esperando o início de sua posse Imagem: ERIC THAYER / Getty Images via AFP