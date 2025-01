TikTok sai do ar para usuários dos EUA, e a empresa aposta em Trump

Por David Shepardson

WASHINGTON (Reuters) - O TikTok parou de funcionar nos Estados Unidos no final do sábado e desapareceu das lojas de aplicativos da Apple e do Google antes de uma lei entrar em vigor neste domingo, exigindo o desligamento da plataforma usada por 170 milhões de norte-americanos.

O presidente eleito Donald Trump disse que "muito provavelmente" daria ao TikTok um adiamento de 90 dias da proibição depois que ele assumisse o cargo na segunda-feira, uma promessa que o TikTok citou em um aviso publicado para os usuários no aplicativo.

"Uma lei que proíbe o TikTok foi promulgada nos EUA. Infelizmente, isso significa que você não pode usar o TikTok por enquanto. Temos a sorte de o presidente Trump ter indicado que trabalhará conosco em uma solução para restabelecer o TikTok assim que ele assumir o cargo. Por favor, fique atento", dizia a mensagem que notificou os usuários que tentavam usar o aplicativo na noite de sábado.

Mesmo que temporário, o desligamento sem precedentes do TikTok, de propriedade da ByteDance da China, deverá ter um impacto abrangente nas relações entre os EUA e a China, na política interna, no mercado de mídia social e em milhões de americanos que dependem do aplicativo econômica e culturalmente.

Os Estados Unidos nunca proibiram uma grande plataforma de mídia social. A lei aprovada de forma esmagadora pelo Congresso dá ao novo governo Trump ampla autoridade para proibir ou buscar a venda de outros aplicativos de propriedade chinesa.

Outros aplicativos de propriedade da ByteDance, incluindo o aplicativo de edição de vídeo CapCut e o aplicativo social de estilo de vida Lemon8, também estavam off-line e indisponíveis nas lojas de aplicativos dos EUA no final do sábado.

"A prorrogação de 90 dias é algo que provavelmente será feito, porque é apropriado", disse Trump à NBC. "Se eu decidir fazer isso, provavelmente anunciarei na segunda-feira."

Não ficou claro se algum usuário dos EUA ainda poderia acessar o aplicativo, mas ele não estava mais funcionando para muitos usuários, e as pessoas que tentaram acessá-lo por meio de um aplicativo da Web receberam a mesma mensagem de que o TikTok não estava mais funcionando.

O TikTok, que cativou quase metade de todos os norte-americanos, impulsionou pequenas empresas e moldou a cultura online, avisou na sexta-feira que deixaria de funcionar nos EUA no domingo, a menos que o governo do presidente norte-americano, Joe Biden, fornecesse garantias a empresas como a Apple e o Google de que elas não enfrentarão ações de fiscalização quando a proibição entrar em vigor.