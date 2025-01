Refresca, purifica e umidifica: mini ar-condicionado por R$ 45 vale a pena?

Quando o calor incomoda e o tempo seco chega, um mini ar-condicionado pode ser a solução para amenizar a temperatura. Por isso, o Guia de Compras UOL encontrou o Arctic Air Cooler, que promete esfriar, purificar e umidificar o ar. O produto pode ser encontrado com desconto de 59%, custando R$ 44,99 na Shopee.

Segundo o fabricante, este mini ar-condicionado é ideal para qualquer época do ano e é fácil de transportar por ser portátil. Confira mais detalhes sobre esse produto e as opiniões de que o comprou:

O que diz o fabricante

Esfria, purifica e umidifica o ar;

Com três velocidades: forte, médio e fraco;

Possui um reservatório de 700 ml, que deve ser abastecido com água para funcionar entre oito a dez horas, dependendo da velocidade usada;

Indicado para refrigerar áreas com até dois metros quadrados;

Funciona ao conectar o cabo USB no computador, power bank ou carregador de celular;

Fabricante recomenda molhar o filtro e colocar no congelador antes de usar para garantir um resultado mais eficaz.

O que diz quem comprou?

O mini ar-condicionado tem mais de 7,3 mil avaliações na Shopee, com nota média de 4,4 estrelas (máximo de cinco). Os consumidores elogiaram o custo-benefício, barulho reduzido e tamanho do produto.

Chegou rápido e é igual a imagem do anúncio. Ele só não gela tanto para ser chamado de ar-condicionado, é mais um umidificador mesmo. Barulho bem baixo e preço acessível. Janaína

Muito bom, faz o que promete. Lembrando que não é um ar-condicionado, ele deixa o ambiente pequeno fresco, ventila muito bem. É um tamanho ótimo pra viajar, pois cabe em qualquer lugar. Fabíola Alves

Meu filho adorou e disse que realmente melhora o ar. Ele também gela, mas pelo tamanho já dá para imaginar que não é um ar-condicionado. Pelo tamanho e o custo-benefício é muito bom, ele faz barulho, mas nada que incomode. Eu indico. A entrega foi rápida e veio bem embalado. Patty

Achei o custo-benefício bacana. Se colocar a forma de gelo, deve ficar bem gelado. Liguei só com água e ficou fresco. Pra mim, que trabalho no modelo home office, está ótimo. Barulho mínimo e não sai nas gravações. Já vou pedir outro para minha filha e marido. E reduzir o uso do ar-condicionado split aqui de casa. Van Pontes

Pontos de atenção

Por outro lado, alguns consumidores criticaram a qualidade do material e a eficiência ao esfriar os ambientes, afirmando que o produto apenas umidifica o ar. Confira os comentários:

Chegou rápido, mas não gelou nada. O produto está mais para um umidificador. Amanda

Chegou super rápido. O produto que veio para mim não encaixa direito (esteticamente ficou feio) e a paleta que regula a direção do vento está toda "mole", ou seja, o ar fica somente em uma direção. Porém, o aparelho umidifica bem o ambiente que é colocado. Christiane Guimarães

A qualidade é mediana, o produto é bem frágil e a tampa não está fechando direito, mas vou ficar com ele mesmo assim, porque fazer a troca é muito burocrático. Mas está funcionando, o vento é fresco, mas só serve para uma pessoa. Paula

Ele é pequeno, quase do tamanho de uma mão. Mesmo na velocidade 3, achei o vento fraco. Se você estiver usando ventilador, vai precisar desligar para não atrapalhar o rendimento dele. Quando coloquei o gelo, molhou bastante a mesa, então precisa ficar enxugando. No geral, não recomendo a compra, não é útil. João Vitor

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.