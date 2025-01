O primeiro carro nacional com câmbio CVT foi o saudoso Honda Fit, ainda em sua primeira geração.

Ficou famoso devido ao baixo consumo de combustível, mas havia quem reclamasse da sua condução, principalmente nas acelerações. A falta de marchas dava a sensação estranha de que o motor era "estrangulado", devido às rotações muito altas.

Hoje, esse tipo de câmbio é bem comum, utilizado por várias marcas - para minimizar as críticas, muitas montadoras decidiram colocar marchas virtuais, para que as trocas pudessem ser simuladas.

Mas essa não foi a melhor solução - no vídeo desta semana, eu explico o motivo.

