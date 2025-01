Olympique de Marselha tropeça com Strasbourg e se distancia do PSG

O Olympique de Marselha ficou um pouco mais longe do sonho de ser campeão francês ao não passar de um empate em casa com o Strasbourg em 1 a 1 neste domingo (19), pela 18ª rodada da Ligue 1, da qual o líder Paris Saint-Germain sai com uma vantagem ainda mais confortável.

O PSG chegou ao fim de semana com sete pontos a mais que o Olympique (2º). Com a vitória sobre o Lens por 2 a 1 no sábado e o tropeço do time de Marselha, a diferença agora sobe para nove.

No estádio Vélodrome, o holandês Emanuel Emegha abriu o placar para o Strasbourg aos 23 minutos e o empate só veio no segundo tempo com o inglês Mason Greenwood em cobrança de pênalti (68').

Ao balançar as redes, Greenwood se isolou na artilharia do campeonato com 12 gols, um a mais que o canadense Jonathan David (Lille) e que Bradley Barcola (PSG).

A semana foi complicada para o Olympique de Marselha, que na quarta-feira foi eliminado pelo Lille na fase de 16-avos de final da Copa da França. Agora, o time só tem o Campeonato Francês a disputar na temporada, já que não participa de nenhuma das copas europeias.

Em outro dos jogos deste domingo, o Angers (12º) venceu o Auxerre (11º) por 2 a 0, um resultado importante para se afastar da zona de rebaixamento.

Por sua vez, o Saint-Etienne (16º), que ocupa a posição de repescagem para permanecer na elite, não passou de um empate em casa com o Nantes (15º) em 1 a 1, mesmo placar do confronto entre Reims (13º) e Le Havre (17º).

-- Jogos da 18ª rodada do Campeonato Francês e classificação:

- Sexta-feira:

Montpellier - Monaco 2 - 1

Lille - Nice 2 - 1

- Sábado:

Lens - PSG 1 - 2

Rennes - Brest 1 - 2

Lyon - Toulouse 0 - 0

- Domingo:

Saint-Etienne - Nantes 1 - 1

Angers - Auxerre 2 - 0

Reims - Le Havre 1 - 1

Olympique de Marselha - Strasbourg 1 - 1

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 46 18 14 4 0 48 16 32

2. Olympique de Marselha 37 18 11 4 3 40 21 19

3. Lille 32 18 8 8 2 28 17 11

4. Monaco 31 18 9 4 5 29 20 9

5. Nice 30 18 8 6 4 36 25 11

6. Lyon 29 18 8 5 5 29 22 7

7. Lens 27 18 7 6 5 22 18 4

8. Toulouse 25 18 7 4 7 19 19 0

9. Brest 25 18 8 1 9 28 31 -3

10. Strasbourg 24 18 6 6 6 31 30 1

11. Auxerre 22 18 6 4 8 24 28 -4

12. Angers 22 18 6 4 8 21 27 -6

13. Reims 21 18 5 6 7 24 26 -2

14. Rennes 17 18 5 2 11 24 27 -3

15. Nantes 17 18 3 8 7 21 28 -7

16. Saint-Etienne 17 18 5 2 11 17 38 -21

17. Le Havre 13 18 4 1 13 14 37 -23

18. Montpellier 12 18 3 3 12 18 43 -25

