Mato Grosso: 14 cidades decretam situação de emergência após temporais

Do UOL, em São Paulo

Em Mato Grosso, 14 municípios decretaram situação de emergência por causa dos temporais. De acordo com as autoridades, o grande volume de água causou alagamentos e inundações em diversas regiões do estado.

O que aconteceu

Ao todo, 20 municípios estão sendo monitorados pela Defesa Civil, mas apenas 14 decretaram situação de emergência. O decreto vale por 180 dias e autoriza ações emergenciais para atender a população.

"Nós estamos fazendo atendimento inicialmente voltado à ajuda humanitária, para que as pessoas atingidas sejam acolhidas, recebam alimentos, colchões... Enfim, para que a vida o mais rápido possível volte à normalidade", disse o secretário-adjunto da Defesa Civil do estado, César Brun, ao Jornal Nacional.

Mato Grosso registrou uma média de 171,4 mm de chuvas nos primeiros 15 dias de janeiro. O dado corresponde a 80% do total registrado no mesmo mês de 2024. As informações foram divulgadas pelo Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais).

O governo de Mato Grosso criou uma sala de situação para monitorar os estragos causados pelas chuvas intensas. Na sexta-feira (17), o Corpo de Bombeiros resgatou quatro pessoas em Paranatinga, uma das cidades mais afetadas pelo temporal.

Parte da cidade de Paranatinga ficou inundada após os rios Paranatinga e Xavantino transbordarem. Vídeos e fotos que circulam nas redes sociais mostram diversos bairros tomados pela água. Os bombeiros informaram que um acumulado de 135 mm de chuva em 24 horas deixou cinco bairros alagados, na sexta-feira.

Conforme levantamento da Defesa Civil, 190 famílias foram afetadas pelas inundações e 71 ficaram desabrigadas. Elas foram encaminhadas para abrigos temporários.

Veja quais são os 14 municípios que declararam situação de emergência: