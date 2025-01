Após atraso, cessar-fogo entra em vigor em Gaza - Israel anuncia início da trégua com o Hamas horas após horário previsto, depois de confirmar ter recebido lista de reféns a serem libertadas durante o dia. Ataques israelenses horas antes mataram quase 20 pessoas.Israel anunciou neste domingo (19/01) que o cessar-fogo em Gaza acordado com o Hamas começou a vigorar às 11h15 deste domingo (hora local, 6h15 de Brasília), após confirmar o recebimento da lista de reféns a serem libertadas durante o dia e informar suas famílias.

"De acordo com o plano para a libertação dos reféns, a primeira fase do cessar-fogo em Gaza entra em vigor às 11h15, horário local”, disse um comunicado do gabinete do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu.

As três reféns, Romi Gonen, Doron Steinbrecher e Emily Damari, são civis. Gonen, 24 anos, foi sequestrada durante o ataque ao festival de música Nova, e Damari (a única refém com nacionalidade britânica, 28 anos) e Streinbrecher (31 anos) foram levadas do Kibbutz Kfar Aza. A libertação está prevista para ocorrer a partir das 16h (hora local, 11h de Brasília), em troca da liberação de 95 prisioneiros palestinos.

A trégua estava programada para começar horas antes, às 8h30, mas o Exército de Israel continuou com os ataques em Gaza mesmo após esse horário.

Ataques após as 8h30

A Defesa Civil da Faixa de Gaza anunciou no domingo 19 mortos e pelo menos 36 feridos por bombardeios israelenses no território palestino desde as 08h30, horário em que uma trégua estava inicialmente programada para começar.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, alegou que ainda não havia recebido uma lista com os nomes dos três primeiros reféns a serem libertados e disse que a trégua na Faixa de Gaza não começaria até que Israel tivesse a lista.

O Hamas disse no domingo estar comprometido com o acordo e que o atraso se deveu a "razões técnicas no terreno", sem dar mais detalhes.

No sábado, Netanyahu advertiu que Israel não iniciaria os preparativos para libertar os prisioneiros palestinos sem os nomes dos três primeiros reféns a serem libertados.

Na primeira fase do acordo, Israel e o Hamas concordaram com um cessar-fogo de seis semanas, durante o qual haverá uma troca gradual de 33 reféns israelenses por mais de 1.900 prisioneiros palestinos.

Durante essas seis semanas também ocorrerão negociações para uma segunda fase da trégua, que completaria a libertação de todos os reféns israelenses em Gaza e estabeleceria as bases para o fim da guerra.

md (EFE, AFP)