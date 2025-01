'Trump não é um boboca como Bolsonaro', diz ex-chanceler Aloysio Nunes

Ministro das Relações Exteriores durante o governo de Michel Temer (MDB), Aloysio Nunes disse em entrevista ao jornal O Globo publicada neste sábado (18) que o Brasil deve estar alerta com a volta de Donald Trump à Presidência dos Estados Unidos.

O que aconteceu

Nunes, que foi chanceler durante o primeiro mandato de Trump, disse que o republicano se preparou para essa nova administração. "A primeira eleição dele meio que caiu do céu, foi uma surpresa. Para a segunda ele se preparou, ele elaborou um programa assustador, com uma visão sobre o papel dos EUA no mundo. Trump não é um boboca como Bolsonaro", disse ele, que também já foi ministro da Justiça e senador.

A segunda vitória dele [Trump] foi uma coisa avassaladora, hoje ele está muito mais no controle. Ele teve tempo de se preparar e tem alguns instrumentos na cabeça. A ideia de que os EUA podem fazer o que quiserem, e que os outros vão se dobrar ao poder econômico e militar americano. Diante de tudo o que Trump está dizendo, o que fazem os países europeus? Parecem se render. Ninguém reage com o vigor que a situação mereceria. Trump está muito mais ousado.

Aloysio Nunes, em entrevista ao jornal O Globo

Ex-chanceler também afirmou que declarações do norte-americano sobre anexação de novos territórios são parecidas com as do líder nazista, Adolf Hitler. "O que ele [Trump] diz sobre o Canal de Panamá, a Groenlândia lembra um pouco Hitler falando sobre a necessidade de conquistar o leste [europeu]", declarou.

Para ele, a política antimigração de Trump pode ser um problema para os brasileiros. "Vamos ter um problema grave com a comunidade brasileira [nos EUA], que é muito numerosa. No nosso governo, enfrentamos situações horrorosas, famílias separadas, foi um horror. O Brasil deve estar em estado de alerta em relação a isso", opinou.

Apesar das falas duras, Nunes lembrou que Trump é primeiramente um homem de negócios. "É preciso ver o que interessa ao Brasil, não se pode apenas fechar a porta a qualquer tipo de negociação. Temos uma relação bilateral antiga, sólida, uma base econômica muito consistente", falou. "O Brasil tem atributos que interessam aos EUA, assim como eles têm atributos que nos interessam. Tem que sentar à mesa e ver como é possível compatibilizar. Trump é um homem que vem do mundo dos negócios, ele faz negócios."

Donald Trump toma posse para seu segundo mandato nesta segunda (20). O republicano já prometeu que vai fechar o cerco sobre a imigração ilegal, e falou em anexar territórios da Groenlândia, Canadá e do canal do Panamá.