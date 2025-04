Polícia diz que casal pôs filho no porta-malas para simular sequestro em SP

Do UOL, em São Paulo

Um casal foi preso na manhã de ontem em Jardinópolis, interior de São Paulo, por suspeita de simular o sequestro de um dos filhos, de seis anos.

O que aconteceu

Criança foi encontrada pela polícia no porta-malas do carro dos pais, segundo a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública). Os policiais militares suspeitaram da mãe quando ela se negou a abrir o compartimento do veículo.

Agentes sugeriram que ela abrisse o porta-malas para facilitar a troca de fraldas do filho mais novo. "Ela se negou, o que levou os policiais a suspeitarem ainda mais da situação. Em um momento, eles abriram o porta-malas, e a criança foi localizada", disse o capitão da PM-SP Danilo Daltoso, em entrevista à EPTV, afiliada da TV Globo.

Falso sequestro teria sido organizado para pagar dívidas com um agiota, disse o delegado Rafael Pelizzaro. "Estamos averiguando o tempo que a criança passou no porta-malas", afirmou em coletiva de imprensa.

Garoto chegou à delegacia debilitado. Os pais alegam que ele não passou a noite no porta-malas. A Polícia Civil ainda investiga se o casal simulou no passado que o filho havia sido diagnosticado com câncer para conseguir dinheiro.

Criança foi encaminhada a um hospital pelo Conselho Tutelar, informou a SSP-SP. Os pais foram indiciados por maus-tratos, submeter criança ou adolescente a vexame e por sequestro e cárcere privado.

Justiça converteu a prisão do casal em preventiva após audiência de custódia hoje.