Reino Unido aprova lei emergencial, afasta grupo chinês e assume controle da British Steel - Parlamento britânico afastou grupo chinês do comando da empresa, que vivia crise financeira. Sem a siderúrgica, Reino Unido se tornaria o único membro do G7 sem produção nacional de aço primário.O Reino Unido aprovou neste sábado (12/04) uma lei de emergência que permite ao governo assumir o controle total da British Steel, última siderúrgica britânica capaz de produzir aço primário, e afastar os proprietários chineses do comando da empresa.

O governo decidiu assumir o controle British Steel para impedir que o Jingye Group, em crise financeira, feche a planta industrial localizada em Scunthorpe, no norte da Inglaterra. Sem a planta, o Reino Unido se tornaria o único membro do G7 a não ser capaz de produzir aço primário nacionalmente, ampliando o risco de desabastecimento do país em meio à recessão global impostas pelas tarifas de Donald Trump.

A decisão foi tomada após horas de discussão em uma sessão parlamentar de emergência chamada pelo primeiro-ministro britânico Keir Starmer. Este tipo de convocação do Parlamento em recesso é um acontecimento raro no Reino Unido e aconteceu poucas vezes desde a Segunda Guerra. O projeto de lei foi aprovado pela Câmara dos Comuns e pela Câmara dos Lordes em um único dia.

Na prática, a lei permite que o Secretário de Negócios do Reino Unido, Jonathan Reynolds, assuma a direção da empresa para garantir o pagamento dos funcionários e manter os altos-fornos da planta de Scunthorpe em funcionamento.

Segundo o governo, a Jingye cancelou pedidos de matérias-primas necessárias para manter a operação dos altos-fornos, que precisam operar continuamente.

Nacionalização é "saída provável"

A tomada de controle aprovada neste sábado não pressupõe a nacionalização da empresa. No entanto, Reynolds defendeu ao Parlamento que a posterior estatização da British Steel é a alternativa mais provável.

Após a aprovação da lei, Starmer viajou para Scunthorpe para se encontrar com os trabalhadores diretamente afetados.

"O mais importante é que temos o controle do local, podemos tomar as decisões sobre o que acontece, e isso significa que a siderúrgica continuará funcionando", disse ele.

"Vocês e seus colegas têm sido, há anos, a espinha dorsal da British Steel, e é muito importante que reconheçamos isso", disse Starmer.

Por que a usina é importante?

A British Steel é a última fabricante de aço primário do Reino Unido, quando o metal é produzido a partir da fusão do minério de ferro, sem a reutilização de sucata de aço. A empresa é de propriedade do grupo chinês Jingye Group e emprega 3.500 pessoas em sua fábrica de Scunthorpe.

O futuro da empresa passou a ser questionado depois que o governo e o Jingle Group não conseguiram chegar a um acordo para implementar uma produção de aço mais sustentável.

O Jingye afirmou que a fábrica de Scunthorpe perde 700.000 libras (R$ 5,3 milhões) por dia devido às condições desafiadoras do mercado e ao aumento dos custos ambientais.

A crise intensificou o receio de o país ficar sem uma produção nacional de aço. As repercussões seriam enormes para setores como construção, defesa e transporte, além de tornar o Reino Unido dependente de fontes estrangeiras – uma vulnerabilidade que os legisladores de todos os partidos políticos rejeitaram.

Fornos elétricos a arco, que emitem menos carbono e produzem aço a partir de sucata, já estão sendo construídos nas instalações da Tata Steel em Port Talbot, após a British Steel receber pacote de apoio do governo no valor de 500 milhões de libras (R$ 3,8 bilhões).

Os dois altos-fornos de produção de aço primário de Port Talbot foram fechados no ano passado, após mais de 100 anos de produção de aço no local.

Qual foi o impacto das tarifas de Donald Trump?

A British Steel tem enfrentado dificuldades em um mercado global com excesso de oferta e com o aumento dos custos de energia nos últimos anos.

As tarifas impostas pelos EUA por Donald Trump de 25% sobre todas as importações de aço, que entraram em vigor em março, foram outro golpe para a empresa.

Os EUA recebem cerca de 5% das exportações de aço britânico, de acordo com o órgão setorial UK Steel.

gq (DW, afp, reuters)