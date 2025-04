Ministros da UE expressam interesse em fundo de defesa

Por Jan Strupczewski e Karol Badohal

BRUXELAS (Reuters) - Os ministros das finanças da União Europeia expressaram interesse neste sábado na ideia de um fundo de defesa conjunto que compraria e possuiria equipamentos de defesa, mas alguns também disseram que a UE deveria primeiro analisar as opções de financiamento existentes antes de criar novas.

A discussão faz parte de um esforço europeu para se preparar para um possível ataque da Rússia, já que os governos da UE perceberam que não podem mais confiar totalmente nos Estados Unidos para sua segurança.

Os ministros estavam discutindo uma ideia, preparada pelo think tank Bruegel, de que um grupo de países da UE e de fora da UE poderia criar um fundo intergovernamental, com capital integralizado, que tomaria empréstimos no mercado e, em conjunto, compraria e possuiria equipamentos militares caros.

A participação de países não pertencentes à UE é importante para muitos no bloco porque permitiria o envolvimento da potência da defesa Reino Unido, bem como da Noruega, Canadá ou Ucrânia.

O fundo, chamado Mecanismo Europeu de Defesa (EDM na sigla em inglês), seria uma forma de abordar as preocupações de países altamente endividados, porque a dívida contraída para pagar o equipamento estaria nos livros do EDM, e não nas contas nacionais.

"A maioria dos ministros estava interessada no documento do Bruegel", disse o ministro das Finanças polonês, Andrzej Domanski, que presidiu as negociações.

Alguns países, como França, Alemanha e Bélgica, disseram, no entanto, que a UE deveria primeiro analisar os instrumentos existentes, como o Banco Europeu de Investimento, o Fundo Europeu de Defesa e o plano ReArm Europe, antes de criar novos instrumentos.

De acordo com o plano ReArm Europe, a UE pretende aumentar os gastos militares em 800 bilhões de euros nos próximos quatro anos, por meio do afrouxamento das regras fiscais sobre investimentos em defesa e empréstimos conjuntos para grandes projetos de defesa contra o orçamento da UE.

(Reportagem de Jan Strupczewski; reportagem adicional de Anna Wlodarczak-Semczuk)