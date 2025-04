Piastri (McLaren) conquista pole position do GP do Bahrein de F1; Bortoleto larga em 18º

O piloto australiano Oscar Piastri (McLaren) conquistou neste sábado (12) a pole position do Grande Prêmio do Bahrein, enquanto seu companheiro de equipe, o britânico Lando Norris, líder do Mundial, teve que se contentar com o sexto melhor tempo e o brasileiro Gabriel Bortoleto terminou em 18º.

Piastri conquistou sua segunda pole position na carreira nas dunas do deserto do Bahrein, depois de garantir sua primeira no mês passado no Grande Prêmio da China.

Na pista técnica de Sakhir, quatro dos últimos cinco vencedores largaram da pole position.

"Estou confiante o fim de semana todo", disse ele. "Os outros terminaram um pouco mais perto de mim do que eu gostaria, mas consegui fazer uma boa volta quando precisei, então estou muito feliz".

Para a McLaren, que dominou com autoridade as três sessões de treinos livres, a classificação de sábado deixou um gosto agridoce: enquanto Piastri venceu com 1 minuto, 31 segundos e 646 milésimos, Norris não seguir esse ritmo.

- Verstappen incomodado com sua Red Bull -

O britânico perdeu quase quatro décimos de segundo para seu companheiro de equipe, uma diferença que incluía quatro pilotos: George Russell (Mercedes), Charles Leclerc (Ferrari), o prodígio italiano Kimi Antonelli (Mercedes) e Pierre Gasly (Alpine).

Visivelmente decepcionado, Norris lamentou após a sessão: "Simplesmente não sou rápido o suficiente".

Largando da sexta posição, ele vai iniciar a corrida na terceira fila, à frente de Max Verstappen (Red Bull), seu maior rival no Mundial, sobre quem tem apenas um ponto de vantagem antes da quarta das 24 etapas do calendário.

Durante as três sessões de treinos livres, 'Mad Max', tetracampeão mundial, reclamou de sua Red Bull.

"Tem algo errado com este carro. Não consigo frear de forma alguma", reclamou o holandês pelo rádio para sua equipe.

A Mercedes parece ser a escuderia mais bem posicionada para ameaçar Piastri na corrida de domingo embora seus dois pilotos tenham sofrido uma penalidade por uma manobra ilegal no pit lane durante o Q2.

Assim, Russell largará na terceira posição, atrás de Leclerc, e Antonelli na quinta posição, entre Gasly (4º) e Piastri.

- Ferrari testa ajustes -

Beneficiando-se dessa sanção e largando da primeira fila, Charles Leclerc será outro candidato a lutar pela vitória. O piloto monegasco novamente superou em muito seu companheiro de equipe britânico Lewis Hamilton, que caiu para o quinto lugar.

A 'Scuderia' chegou ao Bahrein com um carro equipado com novas peças, principalmente um fundo plano completamente redesenhado. O terceiro lugar de Leclerc parece ser um primeiro sinal positivo dessas mudanças.

Hamilton, sete vezes campeão mundial, ainda parece precisar de um pouco mais de tempo para se adaptar à Ferrari e sua cultura, mesmo que sua vitória na corrida sprint na China tenha aumentado suas esperanças.

"Espero que o que trouxermos neste fim de semana possa nos ajudar a pelo menos reduzir um pouco nossa desvantagem e nos colocar um pouco mais na luta com os outros", disse o britânico antes da classificação.

Um dos pilotos mais felizes após a sessão de classificação foi Gasly. O francês conseguiu o quinto melhor tempo, um alívio para a única equipe que ainda não conseguiu pontuar nas três primeiras corridas da temporada. Após a punição para a Mercedes, ele largará em quarto lugar.

A oitava posição do espanhol Carlos Sainz (Williams) também foi positiva. Seu compatriota Fernando Alonso (Aston Martin) não passou no Q2 e largará no domingo na 14ª posição.

--- Grid de largada do GP do Bahrein de Fórmula 1:

1ª fila:

Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes)

Charles Leclerc (MON/Ferrari)

2ª fila:

George Russell (GBR/Mercedes)

Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault)

3ª fila:

Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes)

Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes)

4ª fila:

Max Verstappen (HOL/Red Bull)

Carlos Sainz Jr (ESP/Williams-Mercedes)

5ª fila:

Lewis Hamilton (GBR//cpb/)

Yuki Tsunoda (JPN/Red Bull)

6ª fila:

Jack Doohan (AUS/Alpine-Renault)

Isack Hadjar (FRA/Racing Bulls-Red Bull)

7ª fila:

Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes)

Esteban Ocon (FRA/Haas-Ferrari)

8ª fila:

Alexander Albon (TAI/Williams-Mercedes)

Nico Hülkenberg (ALE/Sauber-Ferrari)

9ª fila:

Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull)

Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber-Ferrari)

10ª fila:

Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes)

Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari)

