Parlamento britânico aprova lei para assumir controle da British Steel

O Parlamento britânico aprovou neste sábado uma lei de emergência que permite que o governo assuma o controle dos dois últimos altos-fornos do país, ameaçados de fechamento iminente pela empresa chinesa Jingye.

O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, havia pedido medidas urgentes para evitar o fechamento dos altos-fornos de Scunthorpe, de propriedade da siderúrgica British Steel, que pertence à Jingye.

O texto, que era objeto de um amplo consenso, foi aprovado em poucas horas pelas duas câmaras, neste fim de semana. Ele ainda precisa do consentimento real, embora isso se trate de mera formalidade.

Os fechamentos na fabricante de aço de Scunthorpe ameaçam cerca de 2.700 empregos e representariam um golpe no que resta da indústria siderúrgica do Reino Unido. A lei aprovada hoje obriga a British Steel a continuar com sua atividade, sob pena de sanções.

O ministro do Comércio britânico, Jonathan Reynolds, ressaltou na Câmara dos Comuns que o texto não transfere a propriedade da British Steel para o governo, mas que essa opção "continua sobre a mesa" e pode ser "a opção provável".

Reynolds acrescentou que o governo não poderá "financiar a longo prazo a transformação da empresa". Segundo ele, o valor econômico da planta é "próximo de zero".

A British Steel, que emprega 3.500 pessoas no Reino Unido, anunciou no mês passado que planejava fechar seus dois altos-fornos em junho, bem como suas operações de produção de aço. Também informou que pretendia reduzir a capacidade do laminador de aço em Scunthorpe. A empresa argumentou que os altos-fornos já não são rentáveis, e que perde US$ 915 mil por dia.

Segundo Reynolds, negociações iniciadas meses atrás não deram resultado: "Embora nossa oferta à Jingye tenha sido substancial, eles queriam muito mais."

A ameaça de fechamento dos últimos altos-fornos relembrou o trauma do fechamento dos de Port Talbot, no País de Gales, em setembro de 2024, quando 2.800 empregos foram extintos.

© Agence France-Presse