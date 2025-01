PT organiza curso de redes sociais após fake news do Pix e crise no governo

Depois da recente crise com as fake news envolvendo o Pix, o PT convocou todos os parlamentares e dirigentes do partido para um treinamento com Sidônio Palmeira, ministro da Secom (Secretaria de Comunicação Social).

O que aconteceu

Curso vai debater estratégias de comunicação e mecanismos para enfrentar fake news. A aula virtual está programada para acontecer na próxima quinta-feira (23).

Treinamento foi encomendado após fake news sobre o Pix e crise na comunicação do governo. O curso é destinado a deputados federais, estaduais, senadores, vereadores e dirigentes estaduais.

Cartaz do treinamento de combate a fake news para parlamentares do PT. Imagem: Reprodução

Governo Lula revogou ato que alterava regras de fiscalização de transações financeiras. O recuo do Executivo aconteceu após a oposição bolsonarista divulgar desinformação sobre a medida da Receita Federal.

Governo não ia taxar o Pix. A norma da Receita Federal, que começou a valer no começo deste ano, obrigava plataformas de pagamento, como bancos digitais, a informarem transações de pessoas físicas acima de R$ 5 mil. A resolução só ampliava um serviço de monitoramento que a Receita já fazia: para cartão de crédito e depósitos, por exemplo, o órgão já monitorava quando os valores excediam R$ 2 mil. O objetivo era combater fraudes e ocultação de dinheiro.

Oposição espalhou fake news sobre Pix para criticar o governo. Um vídeo em que o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) dizia que o governo ia tratar o pequeno comerciante como grande sonegador alcançou mais de 300 milhões de visualizações no Instagram —é quase quatro vezes mais views que o último vídeo publicado pela popstar mundial Beyoncé na mesma rede social, por exemplo.

Descontrole da desinformação gerou crise no governo Lula. Mesmo após revogação do ato, o Planalto admitiu que o episódio foi de longe o pior acontecimento do governo nestes dois anos de mandato e consideram a resolução, um recuo, uma tentativa irrisória de estancar a sangria.

"Ressaca do Pix" expôs despreparo do governo Lula para combater fake news. Auxiliares do presidente consideram ainda que todo o episódio, da falta de preparação para lidar com a oposição e as fake news à reação da população, com a promoção de um vídeo do deputado bolsonarista Nikolas Ferreira (PL-MG), uma derrota total.