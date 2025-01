'Espaçosa e esquenta rápido': churrasqueira elétrica de R$ 110 faz sucesso

As churrasqueiras elétricas são modelos portáteis e mais compactos, ideais para quem tem pouco espaço em casa ou no apartamento. E um dos modelos que faz sucesso entre consumidores é a Top Grill 2, que pode ser encontrada por a partir de R$ 109,20, com 22% de desconto.

Se você é fã de churrasco, pode se interessar por essa opção de churrasqueira, que promete esquentar rápido e, em apenas dois minutos, iniciar o preparo. Confira mais detalhes adiante.

O que diz o fabricante sobre esse produto?

Disponível nas voltagens: 110 V e 220 V;

Não produz fumaça;

Acompanha bandeja removível que coleta a gordura dos alimentos;

Esquenta rápido, de acordo com a marca;

Consome menos energia;

Boa opção para levar em viagens e festas;

Promete não ressecar a carne do churrasco;

Feita em aço inox;

Medidas: 39 cm (comprimento) x 14 cm (altura) x 29 cm (largura).

O que diz quem o comprou?

A nota média do produto na Shopee é de 4,8 — do total de cinco estrelas. Foram mais de 13 mil produtos vendidos até então.

É maravilhosa e do jeito que eu queria. O material é de ótima qualidade. É fácil de usar e de limpar. Chegou bem embalado, com a caixa intacta.

Euzébio Souza

Está funcionando perfeitamente. Não tem regulagem de temperatura. O tamanho é bom para uma família de quatro pessoas.

Audrey

Maravilhosa. Chegou bem rápido. É espaçosa e esquenta rápido. Ótima compra.

Pam Silva

Pontos de atenção

Contudo, alguns consumidores pontuam que essa churrasqueira elétrica foi entregue com defeitos e que é feita de uma material frágil.

O produto atende às expectativas. Bom tamanho. As peças são um pouco frágeis, mas tem um bom custo-benefício.

Cris Nascimento

Já veio amassada do lado e achei ela muita frágil, muito fraquinha. Não gostei muito.

Cintia Souza

Mal embalado e ainda veio amassada na lateral. Deveria ter vindo dentro de uma caixa com plástico-bolha.

Luzinete Almeida

